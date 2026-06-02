El Real Madrid pone 20 millones por Denzel Dumfries y cierra dos fichajes de golpe

Pagará la cláusula al Inter para incorporar al lateral neerlandés

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Dos fichajes cerrados en un solo día. A la espera de las elecciones del próximo domingo, El Real Madrid se ha activado a lo grande en el mercado y, tras llegar a un acuerdo con Ibrahima Konaté, también ha cerrado la llegada de Denzel Dumfries, que llegará procedente del Inter de Milán tras el pago de su cláusula de rescisión para reforzar la banda derecha.

El periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado, ha dado por hecha la operación. "Acuerdo cerrado y todo pactado con el lateral para unirse al Real Madrid procedente del Inter". El Real Madrid pagará su cláusula de rescisión, que es sólo de 20 millones de euros, y el jugador ha aceptado la propuesta del equipo madrileño.

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Así pues, Dumfries se incorporará a la disciplina blanca tras el Mundial para aportar competencia al costado derecho, donde Dani Carvajal confirmó ya su marcha y Trent-Alexander Arnold ha rendido por debajo del nivel esperado, condicionado también por las lesiones y quedándose incluso fuera de la convocatoria de Inglaterra para disputar el torneo de selecciones que arranca la próxima semana.

A sus 30 años, Dumfries aterrizará en LaLiga tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del Inter en las que ha disputado 207 partidos, afianzándose como uno de los laterales más fiables del viejo continente y aportando cifras ofensivas importantes: 27 goles y 28 asistencias. Durante este pasado curso, estuvo de baja debido a una lesión de tobillo que le tuvo cuatro meses apartado de los terrenos de juego, por lo que sólo ha disputado 28 partidos en los que ha sumado cinco goles y dos asistencias.

El Real Madrid cierra dos fichajes de golpe

Se trata del segundo fichaje que cierra el cuadro blanco este mismo martes. El primero del día fue Ibrahima Konaté, con quien ha llegado a un acuerdo para incorporarle con la carta de libertad, pues acaba contrato con el Liverpool. Eso sí, todo apunta a que pagará una prima de fichaje de unos 20 millones de euros, por lo que estaría revolucionando su línea defensiva a cambio de 40 millones.