¿Qué se espera de los fichajes con José Mourinho? Así fueron los de su primera etapa en el Real Madrid

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 17:34h.

Todos los fichajes del Real Madrid en la primera etapa de José Mourinho que ilusiona al madridismo de cara a la próxima temporada

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Después de que Florentino Pérez confirmase a José Mourinho como su entrenador para el Real Madrid si sale reelegido como presidente este domingo, solo falta por conocer los nombres de los jugadores que acompañarían la llegada del técnico portugués. El primer confirmado ha sido Konaté, confirmado por el propio Florentino en una entrevista con el Diario AS, aunque también se relacionan a su candidatura otros nombres como el de Dumfries o Gvardiol. Sin embargo, parece que el empresario está guardándose la baza de una superestrella para los últimos días de campaña y ya hay muchos aficionados especulando sobre quién podría ser.

Lo cierto es que Mourinho ya está trabajando con Florentino Pérez en esos fichajes y solo se puede esperar otra gran etapa para el club en este aspecto. Teniendo en cuenta su primera etapa en el banquillo madridista, con el portugués vinieron estrellas de la talla de Mesut Ozil, Ángel Di Maria o Luka Modric. Estrellas mundiales y leyendas del club que el madridismo recuerda con gran cariño.

Todos los fichajes de José Mourinho en su primera etapa en el Real Madrid

En su primer año, la temporada 2010/2011, el conjunto blanco tiró la casa por el tejado y, a pesar de haber hecho un gran desembolso el año antes de la llegada de Mourinho (con Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema o Xabi Alonso), ese mismo verano se pusieron las pilas para dejar al portugués una plantilla aún más competitiva. Ángel Di Maria (33 millones), Mesut Ozil (18 millones), Sami Khedira (14 millones), Pedro León (10 millones), Ricardo Carvalho (8 millones) y Sergio Canales (6 millones) fueron los fichajes que realizó el Real Madrid el primer año de Mourinho como entrenador, dejando un desembolso de 93 millones de euros. Unos jugadores que acabaron siendo fundamentales para conseguir la Copa del Rey frente al FC Barcelona, un ansiado título que devolvió al madridismo a la senda ganadora.

El segundo año de Mou al frente (2011/12) llegaron nombres como el de Ezequiel Garay (30 millones), Raphael Varane (11 millones), Nuri Sahin (10 millones), José Callejón (5 millones) y Altintop (libre), haciendo una suma de 56 millones de euros. Precisamente este año fue el más reconocido en la etapa del técnico portugués consiguiendo ganar la que ha pasado a la historia como la liga de los récords. Los blancos consiguieron esa temporada el récord de 100 puntos en la clasificación, 121 goles, récord de triunfos (32) y récord de victorias fuera de casa (16).

En su tercer y último año en el banquillo del Real Madrid (2012/13), Mou trajo a Luka Modric (35 millones) y Diego López (3,5 millones). Su año más austero en cuanto a gasto de fichajes (solo 38,5 millones de euros), pero que gracias a su insistencia por fichar al que se ha convertido en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, se recordará como uno de los mejores fichajes de la historia del club. Ese año, eso sí, solo consiguieron alzar la Supercopa de España también frente al FC Barcelona.

Tres años de Mou en los que llegaron absolutas leyendas para el club y el fútbol mundial, sobre todo con Modric, Varane, Ozil o Di Maria. Fichajes que sentaron las bases para la gran década que vino después y por eso muchos madridistas le atribuyen parte del mérito al entrenador luso. Ahora, si Florentino Pérez consigue ganar las elecciones, todo apunta a que el club volverá a confiar en Mourinho para traer a los que pueden llegar a ser los cracks de la próxima década.