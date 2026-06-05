Por qué Florentino Pérez no puede decir el nombre de su fichaje galáctico de 150 millones

Fran Duarte Madrid, 05 JUN 2026 - 11:21h.

Florentino Pérez va con pies de plomo y hay varios motivos por los que no ha querido decir el nombre de su fichaje estrella

Florentino Pérez, directo a la historia: su oferta sería la tercera más grande de todos los tiempos

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Florentino Pérez sorprendió a todo el mundo después de anunciar en el programa ‘Horizonte’ con Iker Jiménez el fichaje que estaba preparando. El empresario aseguró que el próximo martes después de que terminen las elecciones, si salía reelegido presidente del Real Madrid, hará una oferta de 150 millones por un galáctico joven que juega en Champions. Un bombazo al que no han tardado en surgir todo tipo de especulaciones sobre quién será ese jugador al que se refiere Florentino. Todo apunta a que podría ser Vitinha o Joao Neves, dos cracks mundiales que acaban de ganar la Champions. Pero ¿por qué no dijo su nombre?

Florentino Pérez, prudente para no cometer ningún error

Es cierto que podría haber sido mucho más concreto y si el nombre que se guarda bajo la manga de verdad es tan llamativo, seguramente su anuncio hubiese tenido mucho más impacto del que ya ha tenido. Pero hay varios motivos muy importantes que explican por qué no se atrevió a dar ningún nombre. El primero es que el propio Florentino aseguró que la técnica de Enrique Riquelme para anunciar que Haaland será su fichaje estrella no gustó nada al actual presidente. En el propio programa con Iker Jiménez, el actual presidente del Real Madrid rechazó las formas con las que el otro candidato había hecho el anuncio, criticándole por no haberse puesto en contacto ni con el entorno, ni con el jugador, ni con el Manchester City. Para poco después ser desmentido por todos ellos.

El otro motivo es que, tal y como le ha pasado a Riquelme que se enfrenta ahora a una posible denuncia del Manchester City, si llega a decir un nombre de un jugador podría tener consecuencias legales o enfrentarse a una querella de la FIFA o del club donde milita el jugador actualmente. El Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA expone en uno de sus apartados (el artículo 18) que “un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador”. Algo que Florentino quiere cumplir y por eso, de hacer una oferta, la haría de manera oficial informando primero al club de sus intenciones y ya como presidente electo del Real Madrid. “Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”, añade la norma.

¿Por qué si ha dado otros nombres?

Curiosamente los nombre que sí ha dado Florentino Pérez durante esta campaña han sido los de Mourinho, Dumfries y Konaté. Con el Benfica se ha puesto en contacto y el club portugués ya ha confirmado que Mourinho saldrá del club previo pago de su cláusula de 15 millones si gana el empresario madrileño las elecciones. Algo similar a lo que sucede con Dumfries, al que pagarían su cláusula de 20 millones de euros para liberarle del Inter de Milán y al hacer esto no hace falta que lo anuncie al equipo italiano, simplemente solo tiene que abonar el precio pactado y con el consentimiento del jugador llegaría al Real Madrid. Por último, está el caso de Konaté que vendría gratis al ser agente libre después de haber terminado su contrato y no haber renovado con el Liverpool. Una estrategia muy medida con la que Florentino quiere evitar algunos de los errores cometidos por su rival en las elecciones.