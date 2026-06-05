Pablo Sánchez 05 JUN 2026 - 10:30h.

El matiz en las palabras de Florentino Pérez que puede desvelar a qué jugador se refería

Ambos candidatos han presentado muchos nombres de quilates

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Florentino Pérez y Enrique Riquelme siguen jugando sus respectivas partidas en la pelea por la presidencia del Real Madrid. Durante los últimos días, ambos han anunciado incorporaciones de muchos quilates si logran ganar las elecciones, así como el entrenador que comandará la nave blanca. Se han citado nombres de un nivel excelso e incluso alguna incógnita que será desvelada muy pronto.

El último en optar por el juego de las pistas fue Florentino Pérez durante su presencia en el programa Horizonte, de Iker Jiménez. Al final de su entrevista dejó caer que prepara un desembolso histórico por un futbolista detalla mundial cuyo nombre desvelará la próxima semana. Desde que dejó caer esas palabras, las hipótesis sobre quién puede ser ese fichaje no han parado de crecer.

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Muchos focos apuntan a Vitinha, al tratarse de un futbolista deseado por el Real Madrid para una demarcación coja. Las cifras podrían coincidir con el precio del jugador. Sin embargo, todo es una incógnita hasta que Florentino se pronuncie. Quien sí ha querido dejarles a ambos un aviso a modo de consejo ha sido Álvaro Benito.

Las palabras de Álvaro Benito

Durante su presencia en El Larguero de la Ser, el exfutbolista aconseja y recalca qué es lo importante en el apartado de fichajes independientemente de quien gane las elecciones. Estas fueron sus palabras dirigidas a Florentino Pérez y a Enrique Riquelme:

"150 millones como no sea un Vitinha de turno, es lo único que se me puede ocurrir. Por ese precio... Es una pieza que puede necesitar el equipo. Lo importante es que quien gane sea consciente de lo que necesita el club a nivel deportivo. Necesita un giro, alguien que tome el volante bien y firme y que le dejen trabajar", sentenció ante los micrófonos.