El matiz en las palabras de Florentino Pérez que puede desvelar a qué jugador se refería

Javi Rayo 05 JUN 2026 - 08:59h.

Florentino Pérez anunció que hará una oferta de 150 millones este próximo martes

Florentino Pérez señala los 'faroles' de la candidatura de Enrique Riquelme: "No quiero gente que desestabilice el club"

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Todo el mundo sigue hablando, en España y fuera de nuestras fronteras, de la entrevista de Florentino Pérez en Horizonte. El candidato a la presidencia del Real Madrid desveló ante Iker Jiménez que este martes hará, si sale reelegido, una oferta de 150 millones de euros por un futbolista top mundial que juega en un equipo de la Champions League. La lista de nombres es corta, pero todavía se puede reducir aún más si atendemos a un matiz que hizo Florentino a la hora de dar pistas sobre quién podría ser.

¿Qué jugador puede valer 150 millones de euros?

"Un galáctico joven". Esas tres palabras nos pueden dar una pista de a quién se refería Florentino Pérez. Si tenemos en cuanta que sí o sí tiene que ser del PSG. Las opciones son pocas: Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha o Desire Doué. Aunque el portugués (26 años) y el georgiano (25) no son demasiado mayores, sí que son futbolistas ya consagrados con lo que 150 millones parecen pocos. Sin embargo, Joao Neves y Doué sí cumplen ser galácticos y jóvenes. En el caso del luso, llegaría para mejorar la zona de creación del Real Madrid, mermada desde la salida de Luka Modric y Toni Kroos. Hablando del francés, su perfil es más que interesante. Puede jugar tanto en la banda izquierda como en la derecha, con lo que podría formar tridente en ataque junto a Vinicius y Mbappé. Y además, no es titular indiscutible en el PSG, con lo que podría ser más fácil de convencer.

El problema llegará a la hora de negociar ¿Necesita el PSG 150 millones de euros? La respuesta es no. El conjunto parisino tiene dinero por castigo y ahora mismo tiene el bloque más fuerte del fútbol europeo ¿Por qué iba a sentarse el jeque a negociar? Ese es el gran obstáculo al que tendrá que enfrentarse Florentino Pérez si sale reelegido como nuevo presidente del Real Madrid, aunque Pérez ha demostrado que para él no hay imposibles.