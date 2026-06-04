Javi Rayo 04 JUN 2026 - 15:30h.

La imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales

Enrique Riquelme y el acuerdo con el padre de Erling Haaland para su fichaje por el Real Madrid

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Fede Valverde ha reaparecido en redes sociales -no en las suyas- tras la pelea de hace ya varias semanas con Tachouameni que provocó un cisma dentro del vestuario del Real Madrid y que dejó al capitán del equipo en el hospital. En un vídeo colgado por su peluquero, aparece la primera imagen de la frente del futbolista uruguayo, con una cicatriz visible del golpe que tuvo con su compañero del conjunto blanco. Puedes ver la secuencia completa pinchando en el vídeo superior.