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El peluquero de Fede Valverde 'filtra' la primera imagen de su frente tras la pelea

El peluquero de Fede Valverde 'filtra' la primera imagen de su frente tras la pelea
Fede Valverde tras cortarse el pelo. TikTok
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Fede Valverde ha reaparecido en redes sociales -no en las suyas- tras la pelea de hace ya varias semanas con Tachouameni que provocó un cisma dentro del vestuario del Real Madrid y que dejó al capitán del equipo en el hospital. En un vídeo colgado por su peluquero, aparece la primera imagen de la frente del futbolista uruguayo, con una cicatriz visible del golpe que tuvo con su compañero del conjunto blanco. Puedes ver la secuencia completa pinchando en el vídeo superior.

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