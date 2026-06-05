Fran Duarte Madrid, 05 JUN 2026 - 00:22h.

El presentador ha contado su pasión desde niño por la Real Sociedad y confiesa al presidente que ahora su hija es del Real Madrid por el 'virus madridista'

Puedes ver la entrevista completa de Iker Jiménez con Florentino Pérez en Mediaset Infinity

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La esperada entrevista de Florentino Pérez con Iker Jiménez en Horizonte no ha defraudado lo más mínimo. Además de desmentir a Enrique Riquelme y sus ‘faroles’, el actual presidente y ahora también candidato a la presidencia del Real Madrid, ha soltado la bomba sobre el fichaje que prepara. “Es de 150 millones o más”, ha confirmado el empresario madrileño, dejando la intriga sobre quién será ese fichaje galáctico. Pero uno de los detalles que más desapercibidos ha podido pasar para la audiencia ha sido la confesión que le ha hecho el propio Iker a Florentino.

La confesión de Iker Jiménez con Florentino Pérez

El presentador ha querido terminar la entrevista confesando que él de niño creció siendo fan incondicional de la Real Sociedad. “Eran guerreros”, ha comentado Iker sobre aquella plantilla del conjunto txuri urdin. Pero en frente tenía al Real Madrid de “Uli Stielike, Santillana, Juanito…”, enumeraba el presentador. “Pero ¿sabes lo que paso un día? Un día llego a mi casa y me encuentro de espaldas a mi hija Alma, que tiene 14 años, y tenía la camiseta del Real Madrid que le había regalado su tío Félix mientras cantaba a voz en grito esto”, continúa contando Iker mientras en el programa introducían el himno de la Décima del equipo blanco. Un momentazo en el que ambos, Florentino e Iker, se han puesto a cantar juntos ese mismo himno.

“Pues imagínate Florentino cuando veo a mi hija de 14 años cantando esto con la camiseta y mi cabeza hizo ‘pum’… 'Esto debe ser algo parecido al virus este del madridismo, el virus bueno que entra'. Me dio una impresión brutal y te lo quería contar”, acaba confesándole el presentador. Florentino no ha querido dejar pasar la ocasión y ha comentado que ese mismo virus a él le entró “a los cuatro años” y por eso decidió dedicarse a defender al Real Madrid, para que “el club siga siendo de sus socios” y la satisfacción que tiene “es que sigue siéndolo” porque es lo que su “papá le enseñó”. Un momento tremendo que ha dejado en el programa ‘Horizonte’ de Mediaset.