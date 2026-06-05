Fran Fuentes 05 JUN 2026 - 07:17h.

Puede no ser la última leyenda del Real Madrid en sumarse a la candidatura del empresario alicantino

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Enrique Riquelme ha anunciado que Vicente del Bosque se une a su candidatura para presidir el Real Madrid. El exseleccionador de España y exentrenador blanco, lo haría, además, "de manera desinteresada". Y es que el veterano exfutbolista es muy querido en un amplio sector del madridismo, quien le considera una leyenda. De este modo, el candidato busca un golpe de efecto con otra personalidad histórica del conjunto blanco, habiendo sumado ya entre sus filas a Iker Casillas para la parte directiva, a Raúl González Blanco como director deportivo y a Fernando Hierro como director de cantera, amén de asegurar nombres en el apartado de fichajes como Rodri Hernández y Erling Haaland, del Manchester City.

Así lo ha revelado el candidato a la presidencia del Real Madrid, en El Partidazo de COPE: "De manera totalmente desinteresada Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto", afirma. De esta manera, una nueva leyenda del fútbol y del club blanco se une a su candidatura.

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Sin embargo, Enrique Riquelme asegura que no se acaba ahí su candidatura, esperando sumar a más personalidades históricas del madridismo a su causa: "Tenemos varios nombres que estamos trabajando. Una leyenda del Real Madrid se une mañana a nuestro equipo de gestión. Va a ilusionar a muchos madridistas", asegura.

Por otra parte, el candidato critica las formas de Florentino Pérez durante la campaña electora, reconociendo que no le gustan: "Es su candidatura, lleva su estrategia. Yo voy a intentar dar algún nombre más importante. Cada uno lleva su estrategia sin duda. Estamos trabajando para poder proponer la candidatura más completa también para el socio. Seguramente daremos algún nombre más", sentencia.

De este modo, Enrique Riquelme sigue apretando el acelerador en la recta final de la campaña electoral para presidir el Real Madrid. El empresario madrileño, a quien la amenaza de denuncia por parte del Manchester City parece no asustarle tras soltar el bombazo de Erling Haaland, se lanza con todo en estas últimas horas para tratar de convencer al madridismo de que su candidatura es la idónea.