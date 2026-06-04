Enrique Riquelme confirma a Iker Casillas en su 'trío de capitanes' junto a Raúl y Hierro

Fran Duarte Madrid, 04 JUN 2026 - 21:19h.

La candidatura combina así la defensa del modelo de socios, nuevas medidas de gobernanza y la incorporación de referentes históricos en la dirección del club

Enrique Riquelme anuncia a Fernando Hierro como director de La Fábrica

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Enrique Riquelme ha enviado una carta a los socios del club en la que traslada los principales ejes de su proyecto en la recta final del proceso electoral, poniendo el foco en la defensa del modelo de propiedad, la transparencia y la recuperación del protagonismo del socio.

En su misiva, Riquelme subraya la necesidad de impulsar un cambio en la forma de gobernar el club, basado en “más transparencia, más democracia interna y más control sobre la gestión”, con el objetivo de devolver al socio al centro de las decisiones.

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El candidato sitúa como uno de los pilares de su propuesta el blindaje del modelo histórico del Real Madrid como club propiedad de sus socios, comprometiéndose a impedir la entrada de inversores financieros en la estructura de propiedad. “El Real Madrid no se vende”, afirma en la carta, en la que defiende la necesidad de garantizar la independencia institucional de la entidad.

Asimismo, Riquelme detalla un conjunto de medidas orientadas a reforzar la relación entre el club y su base social, entre las que destacan la reducción de la cuota de socio, la implantación de mecanismos transparentes en la asignación de abonos y la creación de la “Ciudad del Socio” en Valdebebas como espacio de convivencia y actividad para los madridistas.

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En el ámbito deportivo, el candidato reafirma su apuesta por un modelo que combine la captación de talento de primer nivel con el desarrollo de cantera, anunciando la incorporación de Raúl González Blanco como director deportivo y de Fernando Hierro al frente de la cantera, con el objetivo de reforzar la identidad del club desde su estructura deportiva. “Porque queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos”, ha afirmado.

Iker Casillas, presente en el proyecto de Enrique Riquelme

En este contexto, ha confirmado que Iker Casillas tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club, reforzando un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas. Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa.

La carta incluye además un compromiso personal en materia deportiva, vinculado a la capacidad del club de atraer a jugadores de máximo nivel, que el candidato presenta como muestra de responsabilidad directa sobre el proyecto deportivo. Además, ha querido también trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras del Real Madrid: “Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad, y sabéis mejor que nadie que las decisiones que se están documentando corresponden al ámbito de la dirección”.

Riquelme enmarca su mensaje en un contexto que considera clave para el futuro del club, invitando a los socios a participar en las elecciones con “libertad y sin miedo”, y apelando a la importancia de esta cita como un momento decisivo para definir el modelo de Real Madrid de las próximas décadas.

Con esta iniciativa, la candidatura refuerza su posicionamiento en torno a tres ejes principales: la defensa del modelo de club de socios, la mejora de la gobernanza y la construcción de un proyecto deportivo alineado con la historia y los valores del Real Madrid.