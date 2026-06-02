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¿Raúl como director deportivo? El madridismo opina tras el anuncio de Enrique Riquelme

¿Raúl como director deportivo? El madridismo opina tras el anuncio de Enrique Riquelme
Un aficionado opina sobre Raúl como director deportivo del Real Madrid. ElDesmarque
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Enrique Riquelme ya ha anunciado su primer bombazo durante las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El candidato ha confirmado a Raúl González Blanco como el director deportivo del club si sale elegido presidente en la votación que tendrá lugar el 7 de junio. El mítico ‘7’ y leyenda merengue no ha tenido ninguna experiencia en este cargo desde que abandonó el club tras entrenar al Castilla. Sin embargo, solo su nombre ya ha levantado pasiones entre los aficionados del Real Madrid y por eso desde ElDesmarque hemos querido conocer lo que opinan sobre el primer gran nombre de Enrique Riquelme en su candidatura y si creen que este anuncio le puede ayudar a hacer frente a Florentino Pérez. Puedes ver la encuesta en el vídeo superior.

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