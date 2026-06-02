Jorge Morán 02 JUN 2026 - 13:15h.

El ex portero no ha sido contactado por ninguno de los candidatos

Raúl González ya habló de una posible vuelta al Real Madrid: "Cuando toque"

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La posible vuelta de Raúl González Blanco al Real Madrid ha sido una de las bombas de las elecciones. Y aunque muchos le veían como entrenador, no será así. Enrique Riquelme anunció que la leyenda blanca regresaría al club como director deportivo en caso de superar a Florentino Pérez como presidente del club. Una noticia que ha pillado a muchos por sorpresa y que deja entrever la línea que quiere seguir el nuevo candidato.

"Necesitamos volver a esos valores, a ese madridismo, a ese ADN. Una leyenda acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces. No hay nadie que conozca mejor la casa blanca. Es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo. Es la persona correcta", comentó Riquelme sobre Raúl.

Iker Casillas y la vuelta de Raúl al Real Madrid

La leyenda blanca, que salió del Real Madrid la temporada pasada, regresa así a su casa aunque con un nuevo perfil desconocido para él. Una gran noticia para los madridistas, como el caso de Iker Casillas, quién valoró el regreso del que fuera su capitán.

"Que Raúl sea el director deportivo... estamos hablando de un tipo que es Raúl. Poco se puede decir, un madridista 100%. Lo habrán pensado mucho. Todo lo que sea bueno para el Real Madrid, fabuloso", dijo el ex portero español en el Museo Legends de Madrid mientras presentaba la colección 'Casillas: el legado de una leyenda'.

Un Casillas que aunque evitó hablar de las elecciones al Real Madrid, aseguró no ser parte de ninguna de ellas. "No me han tentado para ninguna", dijo refiriéndose a la de Florentino Pérez y Enrique Riquelme. "Estoy expectante como socio y madridista que soy", señaló, destacando que se encuentra como un aficionado madridista más.