Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 08:10h.

Enrique Riquelme anuncia a Raúl González Blanco como su director deportivo del Real Madrid

Escasez de efectivos para esa posición

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Las tareas se acumulan en el Real Madrid a la espera de conocer quién será el presidente a partir de las próximas elecciones. Mientras Florentino Pérez y Enrique Riquelme luchan por el poder, las carencias en el vestuario persisten a la espera de novedades para dar pasos en el mercado de fichajes. Una posición en la que apenas hay dudas sobre la hoja de ruta a seguir es en el lateral diestro. La salida de Carvajal y la temporada de Trent Alexander-Arnold, sumado al nivel de los canteranos, obligan a fichar.

El Madrid está decidido a ir por un lateral diestro en el venidero mercado de fichajes. Y, en ese sentido, tiene varios nombres en su agenda, aunque apenas puede haber avances al respecto hasta que no se conozca quién es el presidente del Real Madrid tras las próximas elecciones.

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El reconocido periodista Fabrizio Romano desveló una serie de nombres que el Madrid monitoriza para ir avanzando tareas. Uno de ellos es Pedro Porro, lateral español que actualmente milita en el Tottenham, con quien viene de protagonizar una temporada compleja en la Premier. Otro es Denzel Dumfries, defensor del Inter con una dilatada trayectoria a sus espaldas. El club tampoco pierde de vista a Iván Fresneda, aunque no parece ser la alternativa más suculenta para la entidad merengue.

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A la espera del Mundial

Dos de los jugadores favoritos para llegar al lateral diestro del Madrid tiene una particularidad: ambos se encuentran disputando el Mundial, por lo que lo más normal es que no tomen ninguna decisión hasta que no concluyan su participación en Estados Unidos. Las urgencias con el lateral derecho llegan tras el adiós de Carvajal y después de que Trent no haya protagonizado una temporada al nivel que todos esperaban.

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Por otro lado, tampoco convencen hasta el momento las opciones de chicos del Castilla como Jesús Fortea o David Jiménez. Todo apunta a que el fichaje de un lateral derecho para el Madrid se cocinará a fuego lento.