Fran Fuentes 18 MAY 2026 - 15:50h.

Se busca un perfil complementario y, principalmente, secundario, pero todo dependerá del presupuesto

Los factores a favor y el contra del fichaje de Josko Gvardiol por el Real Madrid

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El Real Madrid ha anunciado oficialmente la salida de Dani Carvajal tras trece temporadas en el primer equipo. Se va con un palmarés histórico, ligeramente afeado por sus problemas físicos en este último curso, sumados al conflicto con Álvaro Arbeloa y algunas acusaciones de mal capitán en su última temporada, amén de su ausencia del Mundial con España. Sea como fuere, el fútbol no espera a nadie y en el club ya trabajan en el futuro de la entidad sin el de Leganés. De este modo, la intención del club es la de acudir al mercado, ya que opciones desde el Castilla como Jesús Fortea o David Jiménez no convencen como alternativa seria para toda una temporada.

En este sentido, según informó el periodista Mario Cortegana en The Athletic, José Mourinho, quien previsiblemente se convertirá en el entrenador del conjunto blanco en las próximas semanas, querría incorporar a un lateral derecho además de Trent Alexander-Arnold, llamado a ser el titular el próximo curso, toda vez que ha ido de menos a más y parece haber olvidado los problemas físicos que arrastró en el primer tramo de la temporada.

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En este sentido, el Real Madrid estaría peinando el mercado en busca de un refuerzo de bajo coste, destinado a ser principalmente el suplente del carrilero inglés. Asimismo, se buscaría un perfil más defensivo que complemente la proyección ofensiva de Trent, y que pueda ser titular o sustituirle cuando el contexto de partido o el rival de ese costado requiera una implicación defensiva más consistente. Eso sí, todo queda condicionado al presupuesto, que dependerá de las entradas y salidas que se den y de cuánto cuesten las opciones prioritarias que incorpore el club en otras posiciones.

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En este sentido, el periodista Miguel 'Látigo' Serrano ha avanzado una opción que el Real Madrid seguiría con atención: Michael Kayode. Este lateral de 21 años juega en el Brentford de la Premier League, donde ha hecho gala de una gran fortaleza física y potencia a la hora de subir la banda. Sin ser excesivamente alto (1.79 metros), tiene buena envergadura y zancada para recuperar la posición. Con un valor de mercado de 35 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, sus números en el apartado realizador no son muy allá, habiendo firmado apenas un gol y dos asistencias en 43 partidos esta temporada. Eso evidencia que se trata de un jugador con marcada proyección defensiva.

Así las cosas, el Real Madrid empieza a planificar su defensa para la próxima temporada. Tras el ofrecimiento de Josko Gvardiol y la posible salida de Raúl Asencio, el club tendrá que moverse con celeridad antes de que algunas de las opciones deseadas se encarezcan por culpa de una actuación destacada en el Mundial.