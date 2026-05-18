Fran Fuentes 18 MAY 2026 - 10:59h.

La operación, que ha llegado en forma de ofrecimiento, tiene varias aristas que tener en cuenta

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Según adelantó el diario AS, Josko Gvardiol ha sido ofrecido al Real Madrid. Una posibilidad que ha sido recibida con sorpresa en el club blanco, pero que se valora como una posibilidad y que está siendo estudiada. Los planes pasaban por firmar, al menos, a un defensa central, a expensas de lo que suceda con Antonio Rüdiger y a la espera de que se recupere Éder Militao. En este sentido, hay varios factores a favor de que se dé la operación, pero otros tantos condicionantes que pueden jugar en contra de que se cierre la operación.

En cuanto a los argumentos a favor, Josko Gvardiol se ha consagrado como uno de los defensas más fiables del mundo en las últimas temporadas. Gracias a su despliegue físico, inteligencia táctica y contundencia, el jugador del Manchester City ha mostrado su fiabilidad defensiva, e incluso también ofensiva.

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Del mismo modo, su edad es un plus. Y es que, a sus 24 años, el futbolista ya suma varias temporadas de experiencia en el más alto nivel. No en vano, se ha proclamado como campeón de la Premier y la UEFA Champions League, un Mundialito de Clubes, la Supercopa de Europa o la FA Cup. Sus últimas tres temporadas han estado repletas de éxitos, siendo titular en un Manchester City que lo ha ganado todo. Pese a su juventud, ya suma 121 partidos con la camiseta celeste.

La posible salida de Pep Guardiola, cuyos rumores se acrecientan día a día, también juegan a favor de la llegada del croata al Santiago Bernabéu. Y es que, al igual que Rodri Hernández, muchos jugadores meditan cerrar etapa si el técnico de Santpedor se marcha del conjunto skyblue a final de temporada. Considerarían cerrado un ciclo ganador y buscarían un cambio de aires para el próximo curso, conscientes de que difícilmente logren replicar el éxito que han logrado con el catalán al frente del equipo.

Por último, el hecho de que esta posibilidad haya llegado en forma de ofrecimiento le postula como una posibilidad real. Y es que sería el entorno del propio jugador el que estaría tratando de moverle, buscando de manera activa una salida del Manchester City. Esto invita a pensar que la operación es viable y que se puede hacer, pese a que, de manera inevitable, el Real Madrid tenga que establecer unas negociaciones que, a todas luces, serían sumamente difíciles y costosas en lo económico.

Los factores en contra del fichaje de Josko Gvardiol por el Real Madrid

Sin embargo, hay varios factores en contra del fichaje de Josko Gvardiol por el Real Madrid. El primero es su estado físico. Y es que el croata se lesionó el pasado mes de enero, con una rotura ósea en el tobillo, sufrida el pasado mes de enero. Si bien es cierto que el jugador ya ha vuelto, disputando unos 60 minutos el pasado 13 de mayo, no estuvo disponible en la final de la FA Cup el pasado sábado, quedando incluso fuera de la convocatoria. Esto suscita dudas sobre su estado físico, y lo último que quiere el Real Madrid es firmar a un nuevo jugador con riesgo elevado de lesiones.

Otro es su posición. Y es que en los últimos años ha jugado mayormente como lateral zurdo con una marcada vocación ofensiva. En este sentido, lo que el Real Madrid anda buscando es a un defensa central. No significa que Gvardiol no pueda jugar ahí, porque lo ha hecho durante toda su carrera previa, y también en 52 partidos de los 121 que ha disputado con el Manchester City. Sin embargo, es cierto que se ha asentado más en el carril que en el eje de la zaga, con todo lo que eso conlleva a nivel táctico.

Otra de las circunstancias que puede jugar en contra del fichaje de Gvardiol por el Real Madrid es una operación paralela: la de Rodri Hernández. Y es que, teniendo en cuenta que en los últimos años se han medido con el Manchester City cada año, ambas operaciones supondrían reforzar mucho a un rival directo por la Champions. Por este motivo, es de suponer que el conjunto skyblue pueda tener ciertas reservas para cerrar ambas operaciones con el club blanco.

Por último, estaría el precio de salida del jugador. Y es que, con apenas 21 años, el Manchester City desembolsó 90 millones de euros por un jugador que, entonces, suponía una apuesta arriesgada. Tres años después, el futbolista es una realidad, uno de los mejores jugadores de Europa y lo ha ganado todo a nivel de clubes. Sin embargo, aún es muy joven (24 años). Todo ello va a disparar su precio de salida, quizá a cotas superiores a los 100 millones de euros. Una cifra que supondría un esfuerzo importante para el Real Madrid. Actualmente le restan dos años de contrato y percibe 10 millones de euros de salario por temporada. De este modo, el aspecto económico se antoja clave para cerrar (o no) un fichaje de tal importancia.