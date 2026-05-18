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Mourinho y sus gestos tras el último partido del Benfica que le acercan aún más al Real Madrid

Mourinho y sus gestos tras el último partido del Benfica que le acercan aún más al Real Madrid
José Mourinho en el último partido del Benfica en esta temporada. AP
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José Mourinho disputó este fin de semana ante el Estoril el que era el último partido del Benfica de esta temporada y que puede también haber sido el último para él como entrenador del conjunto portugués. The Special One está cada vez más cerca del banquillo del Real Madrid y sus gestos tras el partido demuestran que algo se está cociendo en Lisboa. Lejos de su fachada de tipo serio y frío, el técnico portugués se abrazó prácticamente a todos sus jugadores y cuerpo técnico al término del encuentro ¿Será una pista definitiva de que su futuro pasa por Madrid? Pincha en el vídeo superior para ver la secuencia completa.

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