Fran Fuentes 18 MAY 2026 - 12:34h.

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El nombramiento de Xabi Alonso como nuevo manager del Chelsea llega tras el tropiezo del técnico en el Real Madrid. Una experiencia que, si bien no salió bien para el tolosarra, le ha servido como experiencia en su carrera. Y es que el entrenador ha solicitado plenos poderes en el mercado de fichajes para fichar y vender a todo aquel que considere oportuno. Algo que, de hecho, no tuvo en su etapa en el Santiago Bernabéu y condicionó su éxito desde el principio. Pese a todo, varios jugadores estaban contentos bajo su tutela y se posicionaron junto a él en sus peores momentos. Uno de ellos es Aurélien Tchouaméni, quien, bien podría acompañarle en el conjunto blue, según comentan en ElDesmarket, el videopódcast de ElDesmarque presentado por Rafa Máinez que puedes ver al completo a través de Mediaset Infinity, la plataforma de contenidos a la carta de Mediaset España.

En este sentido, Rafa Máinez, que desea lo mejor al entrenador vasco, lanza una pregunta al aire: "Vamos a ver qué ficha, a lo mejor mira el mercado español. A lo mejor dice, voy a pescar en LALIGA, tengo dinero...", vaticina el presentador. Para Nacho Donado, la clave está en poner estructura en el equipo: "Simplemente con poner orden ya el Chelsea...", comenta.

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Es entonces cuando Jorge Picón lanza una posibilidad que puede convertirse en bomba: "No me extrañaría que mirase algún jugador del Real Madrid. No me extrañaría", razona. Y no solo eso, sino que, además, tiene claro quién sería el indicado: "Un jugador que, además, en la situación actual, no me extrañaría que el Chelsea pudiese, por lo menos, intentarlo, es Tchouaméni", lanza.

Por qué Aurélien Tchouaméni encajaría en el Chelsea de Xabi Alonso

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La explicación de Jorge Picón alude a varios factores importantes: "Es un jugador que con Xabi Alonso funcionó muy bien, que le puede dar ese orden o puede ser una de esas piezas que le dé orden al juego del Chelsea en una liga como la Premier que creo que encaja muy bien", explica. Del mismo modo, otro de los factores que podrían acelerar su salida del Santiago Bernabéu es su pelea con Fede Valverde: "Y es un jugador que, con esta situación que pasó con Valverde, y con ese runrún de una posible salida, pues oye, intentarlo, ¿no? Lo dejo ahí", sentencia.

De este modo, Xabi Alonso se llevaría al que fuera su comandante en el centro del campo del Real Madrid. Junto a futbolistas como Enzo Fernández, Moisés Caicedo o Andrey Santos, formaría una línea medular preparada para dar un salto cualitativo respecto a la temporada actual, en la que ha quedado lejos de los puestos europeos tras un desplome importante.