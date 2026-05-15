Fede Valverde, de vuelta al Real Madrid en su reencuentro con Tchouaméni y el de Arbeloa con Mbappé

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 14:50h.

El Real Madrid busca rebajar la tensión interna antes de visitar Sevilla

El detalle que no se vio de Álvaro Arbeloa: su sonrisa en un momento de tensión gracias a Santi Cazorla

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El Real Madrid volvió este viernes al trabajo en Valdebebas con varios focos abiertos tras una de las semanas más tensas de la temporada. El principal nombre propio fue el de Federico Valverde, que reapareció junto al grupo tras el traumatismo craneoencefálico sufrido días atrás y protagonizó su esperado reencuentro con Aurélien Tchouaméni.

El uruguayo todavía trabajó con precaución, realizando ejercicios sin impacto y siguiendo el protocolo médico establecido tras el golpe en la cabeza provocado por un resbalón y un posterior choque contra una mesa durante una discusión con el centrocampista francés. Ambos coincidieron de nuevo sobre el césped en una sesión marcada por la intención del club de rebajar tensiones internas.

Mbappé y Arbeloa vuelven a verse tras la polémica

Otro de los grandes focos del entrenamiento estuvo en el reencuentro entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa tras el terremoto generado por las declaraciones del delantero francés después de la victoria ante el Real Oviedo.

Mbappé aseguró en zona mixta que para su técnico era “el cuarto delantero” y comparó la gestión de Arbeloa con la de Xabi Alonso, unas palabras que provocaron un nuevo incendio mediático alrededor del vestuario blanco.

Arbeloa respondió horas más tarde negando tajantemente haber trasladado ese mensaje al jugador y defendiendo que la suplencia del francés se debía únicamente a una gestión de cargas tras perderse el Clásico frente al FC Barcelona.

Huijsen, la noticia positiva

En medio del clima de tensión, la buena noticia para el cuerpo técnico fue el regreso de Dean Huijsen. El central volvió a ejercitarse con normalidad tras perderse los dos últimos encuentros por un proceso gripal y apunta a regresar a la convocatoria para el duelo frente al Sevilla FC.

Mientras tanto, en el club intentan transmitir normalidad antes de una recta final de temporada marcada por las polémicas, los desencuentros y la presión creciente en Valdebebas.