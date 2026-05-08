Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 17:19h.

Fede Valverde y Tchouaméni se habrían pedido perdón mutuamente

La primera aparición de Fede Valverde tras la pelea con Tchouameni

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El Real Madrid ha confirmado este viernes el castigo que tendrán Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni por la pelea que ambos futbolistas protagonizaron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas este jueves que llevó a que el uruguayo tuviera que pasar por el hospital. El club ha anunciado una multa de 500.000 euros para cada uno de los futbolistas por este incidente reconociendo que ambos se habrían disculpado entre ellos delante el encargado de expedientarles.

Los dos jugadores habrían comparecido hoy con la intención de sanar las diferencias entre ambos y de pedir perdón también a todo el madridismo, desde sus compañeros a la afición. La pena para ambos se quedará en una multa de 500.000 euros para cada uno de ellos cerrando el caso sin que ambos vayan a tener una sanción deportiva.

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Todo esto contando con que Fede Valverde podría no jugar más esta temporada después del traumatismo craneoencefálico que habría sufrido por un accidente durante la misma pelea y que le habría llevado a tener que pasar por el hospital para curar una herida abierta. Esto le dejará fuera del Clásico de este domingo en el que sí apunta a estar Tchouaméni ante la ausencia de un castigo adicional por parte del club en materia futbolística.

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El Real Madrid quiere cerrar con esto el tremendo terremoto de esta última semana en la que se han sucedido los incidentes. Desde el comunicado de Álvaro Carreras reconociendo el encontronazo que tuvo con Antonio Rüdiger hasta las acusaciones de topos en el vestuario, los viajes de Kylian Mbappé o los desprecios a Álvaro Arbeloa hasta reventar con la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni después de haber arrastrado problemas desde el día anterior.

Los dos futbolistas habrían tenido roces durante dos días en los entrenamientos de Arbeloa y terminaron desembocando en una tremenda pelea jamás vista en el vestuario de Valdebebas en la que, en el fragor de la batalla, el uruguayo se habría golpeado accidentalmente, según se ha podido conocer, golpeándose contra una mesa y teniendo que pasar por el hospital. El futbolista emitió un comunicado este jueves por la noche pidiendo perdón por la imagen dada pero atacando a todos ellos que habrían emitido informaciones falsas.

Comunicado del Real Madrid con las multas de Fede Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.