Manu Carreño pone el foco en Arbeloa y los capitanes tras la pelea de Valverde y Tchouaméni: "A la deriva"

Saray Calzada 08 MAY 2026 - 15:51h.

El vestuario y la falta de autoridad queda señalada tras los últimos acontecimientos

Los gritos del madridismo a los jugadores a la salida del entrenamiento en Valdebebas

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Los futbolistas del Real Madrid han quedado señalados. Llevan dos temporadas seguidas sin ganar nada y a eso se le ha sumado las disputas entre ello. La imagen del club está tocada y el futuro es más incierto que nunca. Manu Carreño en ElDesmarque hablaba de cómo se viene contando lo complicado que ha sido este vestuario esta temporada y de la falta de figuras de autoridad que hay. Dos de los pesos pesados han acabado enfrentándose y la pregunta que a muchos les surge es ¿y ahora qué va a pasar?