Alberto Cercós García 09 AGO 2026 - 15:46h.

Manu González, que sigue liderando en Moto2, protagoniza la acción del fin de semana

Emoción hasta el final en el ‘Isla de Los Volcanes’ con una victoria de Diego Ruiloba… ¡por una décima de segundo!

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Manu González protagonizó en Silverstone un error insólito en Moto2. El madrileño, líder del Mundial, llegó a meta convencido de que la carrera había terminado y comenzó a celebrar la victoria. Sin embargo, todavía quedaba una vuelta. La confusión nació de la pantalla de su moto, que mostraba “L1” cuando aún restaba un giro. González tampoco distinguió con claridad el contador del circuito. Al levantarse para celebrar, ofreció resistencia al viento, perdió velocidad y sus perseguidores se le echaron encima, incluso se tocó con Dani Holgado en lo pudo ser una acción trágica en mitad de la recta principal.

El desenlace fue especialmente cruel porque González había completado una gran remontada y luchaba por el triunfo. El español batalló con Iván Ortolá, Filip Salac, Dani Holgado, Izan Guevara y Álex Escrig, en un grupo compacto. Ortolá, ganador de dos de las tres carreras anteriores, llegó al tramo decisivo con opciones, mientras Salac esperaba. González parecía tener controlada la situación cuando cometió el error que cambió el resultado.

Manu González sigue liderando Moto2

Al reanudar la marcha, el desastre se multiplicó. Holgado llegó a tocarle y el impacto dañó el escape de la moto de González, que completó la vuelta con la pieza doblada y echando chispas. El madrileño acabó decimocuarto, su peor resultado del año, mientras Salac ganó por delante de Ortolá y Escrig, que consiguió su primer podio mundialista. Pese al golpe, González conserva el liderato del campeonato con 42,5 puntos sobre Izan Guevara.

El despiste recuerda a otros dos episodios famosos. En 2022, Aleix Espargaró celebró en Montmeló un segundo puesto cuando aún quedaba una vuelta y pasó de luchar por el podio a terminar quinto. En 2009, Julián Simón vivió algo similar en el Gran Premio de Cataluña: rodaba primero, levantó el brazo pensando que había ganado y Andrea Iannone aprovechó para arrebatarle la victoria. Ahora, Manu González se suma a quienes aprendieron que la bandera de cuadros siempre manda de verdad.