Marc Márquez avisa a sus rivales por el Mundial de MotoGP: "Me han dado una segunda oportunidad"

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 AGO 2026 - 11:41h.

El '93' ha aceptado el papel de favorito de cara a la segunda mitad de la temporada

El detalle de Marc Márquez que confirma su sufrimiento constante: "Tengo prohibido dormir del lado derecho"

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El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, con una de las clasificaciones más apretadas de los últimos años. Jorge Martín lidera la general con 208 puntos, seguido por Ai Ogura (194), Marc Márquez (190), Marco Bezzecchi (186) y Fabio Di Giannantonio (184). Tras recortar más de 80 puntos en apenas cuatro grandes premios, el piloto de Cervera, como ya avisó en Sachsenring, vuelve a situarse como uno de los grandes favoritos al título.

Marc Márquez tendrá una oportunidad, que no esperaba, para luchar por el Mundial de MotoGP

El Mundial entra este fin de semana en su segunda mitad y Marc Márquez vuelve a estar donde muchos esperaban verle al inicio de la temporada: peleando por el campeonato. Después de una espectacular remontada en la clasificación general, el piloto de Ducati afronta el Gran Premio de Silverstone convencido de que sus rivales le han abierto una puerta que parecía completamente cerrada hace apenas unas semanas.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña, el ocho veces campeón del mundo ha dejado una de las frases más llamativas del jueves. “Me han dado una segunda oportunidad. A mí ganar otro título no me cambiará la vida; a tres de ellos, sí”, afirmó, recordando que solo él y Jorge Martín saben lo que significa proclamarse campeones de MotoGP.

El español ha pasado de estar a más de cien puntos del liderato tras Mugello a situarse tercero, a solo 18 puntos de Jorge Martín, gracias a una remontada que le ha devuelto de lleno a la pelea por el Mundial. Márquez ha asegurado que, entre los cinco pilotos que luchan por el campeonato, nadie quiere asumir el cartel de favorito. “De los cinco que estamos luchando por el título, ellos dicen que yo soy el favorito porque nadie quiere esa presión”, explicó.

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Marc Márquez se tomará el Gran Premio de Silverstone con cautela

Pese al excelente momento de forma del '93', Márquez ha rebajado la euforia antes de afrontar Silverstone, un circuito donde históricamente no ha dominado debido a la ausencia de frenadas fuertes y a la numerosa cantidad de curvas de media y alta velocidad. Además, ha reconocido que todavía sigue adaptándose a las secuelas de la lesión en el hombro derecho. “El parón me ha ayudado a entender que este hombro es otro hombro. Me obliga a pilotar de otra forma. No estoy listo para atacar en todos los circuitos”, confesó. “Aquí, en Silverstone, comenzaré defendiendo; luego veremos cómo se desarrolla el fin de semana”, concluyó.