Leo Messi acaba con los rumores del fichaje de su hijo Thiago por el Barcelona con una respuesta viral

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 AGO 2026 - 10:36h.

El hijo del astro argentino no jugará con la cantera del Barcelona

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El futuro de Thiago Messi ha generado un intenso debate en las últimas horas después de que varios rumores apuntaran a una posible salida del Inter Miami para incorporarse a La Masía. Sin embargo, el propio Leo Messi, ha sacado su faceta de padre y se ha encargado de zanjar la especulación con una respuesta breve y contundente que se ha hecho viral antes del partido del Inter de Miami de la Leagues Cup frente al Atlético San Luis.

Thiago Messi seguirá en la cantera del Inter Miami

El argentino fue preguntado por el periodista Bruno Vain cuando estaba llegaba junto al resto de la expedición del Inter Miami al DRV PNK Stadium, si su hijo mayor abandonaría la academia del Inter de Miami para marcharse a la cantera del Barcelona. La respuesta de Messi no ha dejado lugar a dudas: “Naaa”. El ocho veces Balón de Oro ha descartado la posibilidad de que Thiago haga las maletas rumbo a España.

Su hijo mayor forma parte de las categorías inferiores del Inter Miami desde 2023 y, por el momento, todo apunta a que seguirá desarrollando allí su formación deportiva ya que el plan de la familia no pasa por un regreso a Barcelona. Cabe recordar que Thiago conoce perfectamente el entorno culé por la etapa en Barça Escola entre 2016 y 2019, antes de que Messi iniciara una nueva etapa fuera de España. Su apellido provoca una enorme expectación en el conjunto blaugrana, pero la intención es que continúe creciendo en la academia del Inter Miami.

Mientras tanto, el astro argentino ya está centrado en el presente del conjunto estadounidense después de caer derrotado en la final del Mundial frente a la Selección Española hace unas semanas y ha vuelto a demostrar su importancia sobre el terreno de juego con un doblete y una asistencia en la Leagues Cup frente al Atlético San Luis.