Redacción ElDesmarque Madrid, 07 AGO 2026 - 09:46h.

La tenista ha subido un carrusel de fotos a su perfil oficial de Instagram y en varias de ellas aparece ingresada en un hospital

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El tenis español está dejando una semana repleta de noticias negativas y ahora la protagonista ha sido Paula Badosa. La tenista española ha publicado un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram en el que, entre fotografías de momentos felices y de vacaciones, aparecen varias en las que está ingresada en un hospital. No ha habido ninguna explicación por su parte y las imágenes ya han desatado la preocupación y la incertidumbre respecto al estado físico de la jugadora ya que venía jugando a un gran nivel en las últimas semanas. Horas después, ha tenido que salir a explicarlo.

Las imágenes llegan en su mejor momento deportivo de la temporada

En las fotografías, Badosa aparece tumbada en una camilla, otra con una bata de paciente y una vía colocada en la mano y otra comiendo una tortilla de patatas en la habitación del hospital. El hecho de que la jugadora no haya explicado el motivo de ese ingreso ha provocado multitud de preguntas entre los aficionados, sobre todo por el momento en el que se produce. La española venía recuperando sensaciones tras varios meses muy complicados marcados por las lesiones y las recaídas que llegaron incluso a poner en duda su continuidad en el circuito y, durante las últimas semanas, había enlazado una de sus mejores rachas del año.

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La catalana conquistó el torneo de Bastad, alcanzó la final en Iasi y firmó unos cuartos de final en Hamburgo que confirmaban su crecimiento tanto en el plano físico como en el competitivo. Precisamente por ese contexto, las imágenes desde el hospital han generado todavía más inquietud. Muchos seguidores y expetos temen que pueda tratarse de un nuevo contratiempo físico que interrumpa la progresión que había mostrado en este tramo de la temporada.

Horas después de todo el revuelo y preocupación causada, la propia Paula Badosa ha tenido que publicar una stories para explicar lo ocurrido: "Si os estáis preguntando por las fotos de ayer, tuve que psar por una pequeña intervención que llevaba arrastrando tiempo y necesitaba prar para recuperarme bien. Ya he retomado los entrenamientos poco a poco y estoy con muchas ganas de volver a competir. Nos vemos muy pronto en Estados Unidos".

La procupación de sus fans fue evidente