Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 16:09h.

Paula Badosa se lleva el torneo de Bastad

Paula Badosa contesta a quienes critican sus vídeos con Sabalenka: "No voy a dejar de ser de una manera"

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Dos años después de su último torneo conquistado, en Washington 2024, Paula Badosa ha vuelto a celebrar un título al vencer a Simona Waltert en la final de Bastad (Suecia) por un doble 7-5. La española se coronó tras una semana en la que ha dejado buenas sensaciones mirando también al US Open y lo celebró como correspondía, con bailes sobre la tierra batida sueca, champán y un mensaje que evidencia su felicidad.

"Este significa más que un trofeo. Gracias a todo el mundo por el apoyo que he recibido a lo largo de este viaje. Y también gracias a mi equipo por no dejarme caer nunca", escribió la catalana en sus redes sociales acompañando el texto de una imagen posando con la copa de campeona.

Sobre la pista de Bastad, Paula Badosa demostró con sus bailes que está mentalmente fuerte para seguir compitiendo en este 2026 y seguir mejorando su ránking WTA ya que partía como la 141ª del mundo. La siguiente gran prueba en su calendario es el US Open con los cuartos de final de la edición de 2024 en la cabeza.

Paula Badosa vence a Waltert en la final de Bastad

Dos horas y dos minutos tardó Badosa en superar a su rival, situada en el puesto 90 del ránking WTA. La victoria acerca a la española, que inició el torneo en el 141, al top 100 de la clasificación femenina, su objetivo prioritario para disputar el Open USA, el último Grand Slam de la temporada.

Fue la quinta victoria consecutiva de Paula Badosa en este evento de categoría 125, equiparable a un challenger en el circuito masculino, que le hace salir de Bastad situada en el puesto 115.

Badosa no ganaba una competición desde que triunfó en el torneo de Washington, en agosto del 2024. Además, ganó el de Sidney en el 2022 e Indian Wells y Belgrado, en el 2021.