Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 11:01h.

La jugadora española ha sido clara sobre la relación que tiene con Stefanos Tsitsipas tras su ruptura

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Paula Badosa vuelve a sonreír dentro de la pista después de varios meses especialmente complicados. La tenista española ha tenido que lidiar con problemas físicos y mentales que han afectado seriamente su rendimiento durante una larga etapa, pero poco a poco está recuperando sensaciones. Su reciente victoria frente a Coco Gauff en el torneo de Queen´s confirma que la española vuelve a acercarse a su mejor nivel y afronta con optimismo una de las fases más importantes del calendario.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, Badosa también atraviesa un periodo de reconstrucción personal tras su mediática ruptura con Stéfanos Tsitsipás, una relación que durante un tiempo fue la más destacada del mundo del tenis. Ahora, la jugadora ha decidido hablar con total sinceridad sobre su relación actual con el griego y sus declaraciones han sido llamativas.

Paula Badosa se sincera sobre su relación con su expareja Stéfanos Tsitsipás

La tenista ha admitido que el proceso de separación no fue sencillo y ha dejado entrever que la situación fue mucho más compleja que una ruptura convencional. "He pasado por muchas rupturas en mi vida. Las acepto y entiendo que las cosas son como son. Pero cuando hay situaciones tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal", dijo Badosa.

La jugadora también ha hablado de la posibilidad de mantener una relación cordial con una expareja, aunque ha dejado claro que no siempre depende de una sola persona. "Puedes mantener una buena relación con un ex cuando se trata de personas y relaciones normales. Pero cuando no es así... no necesito explicar mucho más. Ustedes pueden ver cada día cómo la otra persona hace todo más difícil", confiesa la española. Estas declaraciones llegan dos meses después de que Tsitsipás afirmara que prefería una pareja no fuera tenista porque "aunque no quieras admitir que hay competitividad, siempre la hay".

Badosa no ha profundizado en detalles concretos, pero ha reconocido que ha necesitado tiempo para recuperarse emocionalmente. "Por fin llevo algunos meses en un entorno saludable, pero superar las cosas tóxicas que tenía a mi alrededor no ha sido fácil. Sin embargo, es algo por lo que tienes que pasar como mujer, y hoy me siento fuerte de nuevo", señaló. Además, bromeó con los periodistas sobre la repercusión que iban a tener estas palabras. "Ya veo los titulares de mañana: 'Paula ataca a Tsitsipas'. Bueno... ¡se lo merece!", concluyó.