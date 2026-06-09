Zverev corta una entrevista tras preguntarle por los casos de violencia de género: "Deberíamos parar"

Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 09:46h.

El tenista alemán no será portada del prestigioso medio L'Équipe tras cortar en plena entrevista

Otra crítica a Carlos Alcaraz por su embarcación: "Sinner nunca se compraría un yate de seis millones de euros"

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Alexander Zverev se proclamó campeón de Roland Garros el pasado fin de semana. El tenista alemán logró así su primer grand slam, después de derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1. Sin embargo, más allá del buen ambiente en la rueda de prensa posterior, al comparecer en una entrevista con L'Équipe, este medio le preguntó por las acusaciones de violencia de género que ha recibido, y si eso podría llevarle problemas con la afición. Fue entonces cuando el tenista decidió parar en seco la entrevista y terminarla ahí. Por esta razón, el diario francés ha tomado una decisión editorial en la que no ha puesto en portada al tenista alemán. Una decisión salomónica y que rompe una tradición de muchos años.

Y es que, Aunque nunca ha sido sancionado deportivamente ni condenado por la justicia, Alexander Zverev arrastra desde hace años una serie de acusaciones de violencia doméstica que periódicamente vuelven a situarlo en el centro de la polémica. La más conocida fue la realizada en 2020 por su expareja Olya Sharypova, quien le acusó públicamente de haber sufrido abusos físicos y psicológicos durante su relación. El tenista alemán negó las acusaciones y una investigación posterior de la ATP concluyó sin imponerle ninguna sanción.

A estas acusaciones se sumó posteriormente una denuncia de Brenda Patea, expareja de Zverev y madre de su hija, por unos hechos presuntamente ocurridos en 2020. El caso terminó archivado en 2024 tras un acuerdo entre las partes, sin que existiera una condena ni una admisión de culpabilidad por parte del jugador. Pese a ello, ambos episodios continúan acompañando la imagen pública del alemán y suelen reaparecer cada vez que su figura vuelve a cobrar protagonismo en el circuito.

Alexander Zverev se coloca como el número 3 del mundo en el ranking ATP

Más allá de la entrevista, Alexander Zverev se ha afianzado en el tercer puesto del ránking mundial tras coronarse campeón en Roland Garros este domingo Campeón olímpico en Tokio 2020, y ahora campeón de Roland Garros, Zverev suma 1.600 puntos tras su paso por el Abierto de Francia, y se posiciona detrás del español Carlos Alcaraz, que pierde 2.000 puntos tras no participar en el Grand Slam, y del italiano Jannik Sinner, que ocupa la primera plaza y que también pierde 1.250 puntos después de caer en segunda ronda. Por su parte, Flavio Cobolli logró irrumpir en el top 10 mundial tras alcanzar su primera final en un Grand Slam y sube cuatro puestos gracias a los 1.200 puntos que suma tras su paso por el torneo francés.

El canadiense Felix Auger-Aliassime se coloca como la cuarta mejor raqueta del mundo tras alcanzar los cuartos de final en Roland Garros, en donde cayó ante el finalista Cobolli, y recoge 390 puntos para subir dos puestos. El gran perjudicado del fin de semana ha sido el serbio Novak Djokovic, que perdió en tercera ronda ante el brasileño Joao Fonseca y desciende al séptimo lugar en el ránking. Mientras, el canadiense Auger-Aliassime asciende al cuarto puesto, el estadounidense Ben Shelton es quinto y el australiano Álex De Miñaur avanza a la sexta plaza.

Tras alcanzar los cuartos de final, el español Rafael Jódar sube seis puestos, hasta el número 23, mientras que su compatriota Alejandro Davidovich avanza al puesto 22 mundial. Por su parte, el español Martín Landaluce adelanta once puestos, hasta la posición 58, y su compatriota Pablo Carreño otros dieciocho, hasta el 71.