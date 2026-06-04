Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 12:12h.

El exentrenador del tenista murciano ha analizado Roland Garros y el momento de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sorprende al mostrar su carrete de mayo entrenando en pista dura: "Un tipo diferente"

Compartir







Carlos Alcaraz está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera. El tenista murciano se encuentra lesionado de su muñeca derecha y esto le ha impedido competir en Roland Garros y anunciar hace varios días que tampoco iba a estar en los dos principales torneos de hierba del circuito: Queen´s y Wimbledon.

En medio de esta incertidumbre, el jugador español fue visto jugando al fútbol en la playa sin la protección de en su articulación y esto ha disparado el optimismo con su regreso a las pistas. Para analizar su momento de forma, La Razón ha publicado una entrevista con Juan Carlos Ferrero, antiguo entrenador de Alcaraz y en ella, el exjugador le ha lanzado un dardo que está dando la vuelta al mundo.

Ferrero analiza Roland Garros y asegura que quiere volver a entrenar

El ganador de un Grand Slam ha hablado sobre el Roland Garros, que actualmente está disputándose y ha elegido a su ganador. "Están ocurriendo cosas extrañas. No está Alcaraz, que sobre tierra habría sido el favorito, y Sinner cayó muy pronto. Para todos los demás ha sido un despertar: han abierto los ojos y han pensado que esta es la oportunidad de su vida", dijo. Ferrero asegura que Alexander Zverev parte con ventaja respecto al resto y que ha sido un torneo clave de cara al futuro ya que se ha demostrado que "Sinner no es invencible".

PUEDE INTERESARTE El vídeo de Carlos Alcaraz jugando al fútbol en la playa que invita al optimismo con su recuperación para Wimbledon

El exjugador conoce el juego del italiano de primera mano ya que era el principal rival de Carlos Alcaraz cuando era su entrenador. "Es una situación que conozco bien: durante años entrené a Carlos con el objetivo de derrotar a Jannik. Es decir, las mejoras estaban calibradas específicamente para Sinner", explicó.

Además, confirmó que se vería preparado para entrenarle. "Hace solo unos meses le habría dicho que no: la ruptura con Carlos era demasiado reciente y no estaba preparado. Pero hoy, que me siento más fuerte, respondo: ¿por qué no? A Sinner le gusta trabajar duro y está dispuesto a todo para seguir siendo el número uno. Esa actitud me gusta. Sería maravilloso entrenarlo", declaró el valenciano.

El dardo de Ferrero a Carlos Alcaraz

Juan Carlos Ferrero no ha dudado en dejarle un recado a Carlos Alcaraz después de varios meses del anuncio de su separación y este ha tenido que ver con una de las últimas adquisiciones del tenista murciano: un yate de 9 millones de euros. "A Carlos le impuse desde el principio entrenamientos duros y disciplina. Lo llevé al límite muchas veces. Lo mantuve con los pies en la tierra", aseguró el exjugador.

En referencia a la broma que Riccardo Piatti hizo sobre que el murciano no se habría comprado ese 'capricho' si todavía siguiese entrenando con Ferrero, el valenciano fue claro. "Tiene razón. Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos", concluyó.