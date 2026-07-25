Los 20 millones que separan a Yan Diomande de su fichaje por el Real Madrid

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 15:56h.

El Real Madrid llega a los 100 millones de euros por Diomande

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El Real Madrid ha acelerado en las últimas horas por el fichaje de Yan Diomande y, poco después de salir a la luz, la operación estaría bastante encarrilada a tenor del optimismo que desprenden desde la entidad blanca. El jugador le ha dado prioridad al interés madridista por delante de clubes como el PSG aunque antes hay que convencer al RB Leipzig con 20 millones de euros aún de diferencia entre los requisitos de ambos clubes.

Tal y como ha podido saber ElDesmarque, la oferta merengue es de 100 kilos por el jugador que le salió al conjunto alemán por 20 el pasado verano. A pesar de ello, desde el equipo de Red Bull se insiste en una puja de 120 kilos para poder dejar salir al jugador que se ha convertido en una de las grandes irrupciones del fútbol europeo durante la 25/26.

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El Liverpool ya intentó el fichaje de Yan Diomande antes del Mundial con una oferta similar en torno a los 100 millones de euros que también rechazaron desde Leipzig antes de que los incorporaran a Víctor Muñoz. El PSG se convirtió entonces en el principal candidato para hacerse con el extremo marfileño pero el vigente bicampeón de la Champions League teme ahora por esta irrupción del Real Madrid que podría dejarles sin el atacante.

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La rápida irrupción de Yan Diomande en el fútbol europeo

Eso sí, el club madrileño deberá sumar su última puja con esos 100 millones que, desde Bild, desglosan en un pago fijo de 90 kilos y otros 10 en variables. Estas cláusulas en el contrato y pagos futuros podrían ayudar al cuadro madridista a llegar a las cantidades reclamadas desde Alemania por un futbolista que, en sólo seis meses en el Leganés, destacó tanto que se llevó el interés de grandes clubes europeos.

El conjunto pepinero descubrió a Yan Diomande en el fútbol base de Estados Unidos y, tras apenas unos entrenamientos con el filial, Borja Jiménez le incorporó para el primer equipo. A pesar de no poder conseguir la salvación con el Lega, el internacional marfileño se hizo ya un nombre en el mundo futbolístico dentro de una rápida progresión que podría coronarse con su fichaje por el Real Madrid.