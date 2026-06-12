Cuánto se llevaría el Real Madrid con el fichaje de Víctor Muñoz por el Newcastle

Celia Pérez 12 JUN 2026 - 12:11h.

El conjunto inglés ha presentado una oferta de 35 millones de euros

El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid, casi cerrado: tiempo de contrato y claves para su llegada

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Víctor Muñoz apunta a ser uno de los nombres del verano. En pleno Mundial con la selección española, el extremo centra las miradas por la incógnita que presenta su futuro tras la buena temporada que ha firmado en Osasuna. En el conjunto rojillo ha conseguido rendir a un gran nivel, provocando la llamada de Luis de la Fuente, y dando bastante de qué hablar por la opción de recompra que tiene el Real Madrid sobre él. A pesar de que aún queda mucho verano por delante, parece que su devenir comienza a definirse y no será precisamente en la casa blanca.

Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Newcastle habría presentado una oferta de casi 35 millones de euros a Osasuna para fichar a Víctor Muñoz. Desde el club inglés se muestran optimistas para cerrar la operación antes incluso de que España debute en el Mundial y ya han enviado toda la documentación al cuadro navarro.

Es más, amplía que el club blanco tiene decidido no activar su cláusula de recompra y que el traspaso del extremo al Newcastle dejará más de 17 millones de euros en las arcas madridistas. Además, de la cláusula de recompra por 20 millones, el Real Madrid se aseguró el 50% de los derechos del jugador, por lo que si el Newcastle paga 35 millones por su fichaje, la mitad de ese dinero iría a parar el Santiago Bernabéu.

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Osasuna decidió acometer el fichaje de Víctor Muñoz el pasado verano a cambio de cinco millones de euros. Tras abandonar el Real Madrid Castilla y con tan solo una temporada en el cuadro rojillo, en la que ha jugado 35 partidos, ha marcado siete goles y ha dado cinco asistencias, el extremo apunta ahora a una nueva experiencia. En esta ocasión, lejos de España.