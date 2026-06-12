Celia Pérez 12 JUN 2026 - 07:59h.

El luso se decanta por la casa blanca tras la llamada de Mou

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El futuro de Bernardo Silva ha dado un giro radical en las últimas horas. Cuando todo parecía encaminado a fichar por el Atlético de Madrid, habiendo dejado a un lado el interés del Barcelona, la llamada de José Mourinho para llevarlo al Real Madrid ha conseguido imponerse al resto de sus pretendientes. El luso está decidido a vestir la elástica blanca y su fichaje para llegar al Santiago Bernabéu este verano tras quedar libre con el Manchester City estaría casi cerrado.

Así lo adelanta Melchor Ruiz en El Partidazo de Cope, que asegura que su fichaje por el Real Madrid está prácticamente hecho y que llegaría para las dos próximas temporadas. "Casi cerrado ya Bernardo Silva. El portugués que ficharía por dos temporadas", comenzó señalando.

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"Llega libre, es un portento físico. Ha estado nueve temporadas en el City. Ha jugado más de 450 partidos. ¿Sabes cuántos partidos se ha perdido por lesión? Diez partidos y ninguno por lesión importante. Esta temporada lo ha jugado prácticamente todo", añadió.

Y a ello, suma más motivos por los que el cuadro blanco se ha decidido por su fichaje. "Es un hombre de rendimiento inmediato. Es una petición de Mou. Una oportunidad de mercado porque llega libre. Su representante es Jorge Mendes, que sabía perfectamente las cuentas de ofrecimiento del Barcelona, que fue el primero en interesarse por él, aunque luego le ganó la mano el Atlético de Madrid, pero finalmente el que parece que se lo va a llevar es el Real Madrid", apuntó.

De esta forma, el Real Madrid hacerse haber dado un golpe importante en la mesa por una de las piezas más cotizadas del este mercado de fichajes. El luso es una de las grandes gangas y todo apunta a que Florentino Pérez será el gran vencedor en la puja por conseguir al jugador.