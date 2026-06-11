El Real Madrid hace oficial el contrato de José Mourinho y pone fecha a la pretemporada

Se convierte en el entrenador más caro de su historia

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Nueva tarde de comunicados en el Real Madrid. Tras proclamar de manera oficial a Florentino Pérez como presidente electo hasta 2030, el club ha confirmado también la llegada de José Mourinho, que firma un contrato de tres temporadas, hasta 2029. Esta segunda etapa dará comienzo el próximo 13 de julio, día en el que arrancará la pretemporada.

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

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José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada", ha informado la entidad madridista.

Cuánto dinero paga el Real Madrid por José Mourinho

El SL Benfica ya había confirmado la salida de su entrenador el pasado martes por la noche. Además, los lisboetas anunciaron también que desde el Santiago Bernabéu pagaron los 15 millones de euros de cláusula de rescisión del técnico, por lo que Mourinho se convierte en el entrenador más caro de su historia. Hace apenas un año ya pagó cerca de 12 millones al Bayer Leverkusen para incorporar a Xabi Alonso, pero el tolosarra acabó destituido a mediados del mes de enero. Es decir, que el Real Madrid se ha gastado casi 30 millones en dos entrenadores durante el último año.

Mou ya lleva varios días trabajando como entrenador del Real Madrid. Las cámaras de ElDesmarque captaron a Juni Calafat, José Ángel Sánchez y Jorge Mendes reunidos en un hotel de Madrid junto al técnico luso, planificando la pretemporada y los primeros movimientos en el mercado de fichajes, entre los que se incluye la petición de fichar a cuatro jugadores portugueses.