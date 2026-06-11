Celia Pérez 11 JUN 2026 - 08:34h.

Hace dos días que el Real Madrid comunicó el adiós del técnico blanco

Manu Carreño pide un paso al frente a Julián Álvarez tras la oferta del Real Madrid: "¿Algo que decir?"

Compartir







El Real Madrid ha decidido dar un giro radical al equipo con la llegada de José Mourinho. Florentino Pérez ha decidido apostar por el luso y para ello ha tenido que dar salida a un Álvaro Arbeloa que ahora busca un futuro lejos del cuadro blanco. Tras uno meses varios convulsos al frente de la primera plantilla encara una nueva etapa en la que redirigir su carrera profesional en un nuevo proyecto. Y uno de sus pretendientes es el Fulham.

Según cuenta The Athletic, el Fulham está buscando un nuevo entrenador tras dar por finalizada la etapa de Marco Silva, ahora en el Benfica, y ha puesto su punto de mira en Álvaro Arbeloa. Apenas unos días después de haber puesto fin a su etapa en el conjunto blanco, afronta la búsqueda de un nuevo destino que podría estar en la Premier League.

Mientras tanto, Arbeloa está pasando estos días en el pueblo de sus padres. Carcastillo, un pequeño municipio de apenas 2.400 habitantes que pertenece a la Comunidad Foral de Navarra, en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a unos 70 kilómetros de Pamplona, desde el que trata de encontrar paz y tomar un decisión con su futuro.

La cuestión es que el Fulham busca un nuevo entrenador tras la marcha de Silva a principios de este mes. El portugués llegó en 2021 y guio al club al título de la Championship en su primera temporada al mando, antes de un periodo de consolidación en la Premier League. Lideró al club hasta el undécimo puesto en 2025, estableciendo un nuevo récord en la Premier League al conseguir 54 puntos.

Un equipo más que consolidado en la Premier y que ahora podría suponer una nueva oportunidad para un Arbeloa al que parece que no le faltarán los pretendientes tras su breve etapa al frente de la primera plantilla del Real Madrid.