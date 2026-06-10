Manu Carreño pide un paso al frente a Julián Álvarez tras la oferta del Real Madrid

Alberto Cercós García 10 JUN 2026 - 15:30h.

La jugada del Real Madrid con Julián Álvarez no hace otra cosa que elevar la tensión del jugador

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El nombre de Julián Álvarez vuelve a estar en el 'foco' de la actualidad futbolística después de que trascendiera el interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios. El club blanco llegó a poner sobre la mesa una propuesta de 150 millones de euros por el delantero argentino, una cantidad que evidencia la consideración que existe en el Santiago Bernabéu hacia uno de los atacantes más cotizados del panorama internacional y que sirve de justificación electoral por parte de Florentino Pérez. Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid fue inmediata y contundente. El conjunto rojiblanco rechazó cualquier posibilidad de negociación y remitió al Real Madrid -e indirectamente al FC Barcelona- a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 500 millones de euros.

Manu Carreño, en ElDesmarque, ha destacado tanto la magnitud de la oferta como la rapidez con la que el Atlético cerró la puerta a una operación que habría supuesto uno de los mayores traspasos de la historia del fútbol. "Florentino prometió ofrecer 150 millones por un galáctico a un equipo de Champions, y lo hizo. Pero el galáctico no era ni Vitinha, ni Olise, ni Haaland. Era Julián Álvarez. Es un galáctico, vale 150 millones. Aún así, tardó cinco minutos en el Atlético de Madrid decirle no. La cláusula son 500". Con estas palabras, el periodista ha querido remarcar que el club rojiblanco considera al campeón del mundo una pieza estratégica e intransferible para el proyecto de Diego Simeone.

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La reflexión de Carreño con Julián Álvarez

La reflexión de Carreño también se dirigió hacia el entorno del Real Madrid y la lectura que puede hacerse de este movimiento. "¿Qué se está disfrazando a los socios del Real Madrid? ¿Con eso ya se ha visto cumplida la promesa de Florentino Pérez o esperan algo más?". El periodista ha cuestionado en su análisis si la mera existencia de una oferta tan elevada basta para satisfacer las expectativas generadas entre los aficionados madridistas o si, por el contrario, el club seguirá explorando el mercado en busca de una incorporación de primer nivel para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

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Más allá del rechazo del Atlético, Carreño pone el foco en una cuestión que puede marcar el futuro del delantero argentino. "El caso es que el Atlético le dijo que no al Madrid, como le dijo hace unas semanas que no al Barça. Pero lo que sí saben los aficionados del Atlético de Madrid es que el representante de Julián está ofreciendolo a medio mundo porque se quiere ir del Atlético. Desde Argentina, ¿algo que decir, Julián?". Una pregunta directa que apunta al gran interrogante de este verano: si el futbolista comparte realmente esa voluntad de salir o si, por el contrario, optará por desmentir unas informaciones que ya han encendido el debate entre las aficiones de Atlético y Real Madrid.