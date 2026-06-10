El deseo de Julián Álvarez de ir al Barcelona y la cantidad que lo podría hacer posible

Celia Pérez 10 JUN 2026 - 14:06h.

El delantero tiene claro el destino que quiere si pudiera elegir

Gonzalo Miró y la oferta del Madrid por Julián Álvarez: “El precio tiene que ser el doble que al resto”

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A pesar de que el Mundial está a punto de comenzar y de acaparar ciento de miradas, el mercado de fichajes no se detiene. Cientos de nombres salen a escena, pero si hay uno que está llamado a centrar el punto de mira de se de Julián Álvarez. La continuidad del delantero argentino en el Atlético de Madrid no está garantizada y no son pocos los pretendientes que salen a escena. Si bien ayer hubo comunicado del Real Madrid anunciado que había realizado una oferta por él de 150 millones y la posterior reacción del cuadro colchonero, hay un tercer agente que no hay que pasar por alto y que parece ser la gran preferencia del ariete: el Barcelona.

Según cuenta Matteo Moretto en Radio Marca, el futbolista está decidido a salir del Metropolitano este verano y así se lo ha hecho saber al club. "Yo sé que Julián ya ha hablado con el Atlético de Madrid y dijo sus intenciones. De manera privada Julián lo ha dejado claro: le gustaría ir a otro sitio", señaló.

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Un secreto a voces al que añade que el gran deseo de Julián es recalar en la Ciudad Condal. "¿Qué sitio? Su deseo sigue siendo el Barcelona. Si Julián pudiera elegir entre todos los equipos que tiene, iría al Barça. Y otra cosa es que el Barça pueda ficharle", apuntó sobre las intenciones del futbolista. La realidad es que la cifra no será baja y Moretto apunta a un cantidad para poder lograr su cambio al Barça: "Lo que pienso yo es que si el Barça ofrece más de lo que ofreció por Griezmann, unos 120-125 millones, el Atleti a lo mejor se lo pensaría".

La realidad es que hasta el momento, tal y como ha contado Manu Carreño, el FC Barcelona sólo ha realizado una oferta en firme por Julián Álvarez. El conjunto azulgrana hizo llegar al equipo rojiblanco una oferta de 100 millones de euros por el delantero. Una cantidad que sería abonada a plazos en seis años ante la imposibilidad del club de hacer un único pago.