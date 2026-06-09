El club rojiblanco reacciona a la supuesta oferta madridista para firmar a Julián

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El Atlético de Madrid responde al Real Madrid con tres publicaciones. Unos minutos más tarde del comunicado oficial del conjunto blanco, en el que aseguran que han realizado una oferta de 150 millones para fichar a Julián Álvarez y que desde el Metropolitano la ha rechazado, el cuadro rojiblanco ha reaccionado con unas risas para, posteriormente, realizar otras dos publicaciones en la que acaban mandando un dardo al FC Barcelona.

La primera respuesta ha llegado con cinco iconos de risas y una mención al tweet del Real Madrid, en el que enlazaban un comunicado oficial explicando la oferta por Julián Álvarez y la postura reacia por parte del cuadro colchonero.

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Posteriormente, el Atlético ha ido a más con su propio "comunicado oficial" respecto al comunicado anterior de "nuestros vecinos del Real Madrid":

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"Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti". "Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada". "Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián". Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona".

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Y para acabar, una tercera publicación y un sexto mensaje: "Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!".

La extraña oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

Cabe recordar que Florentino Pérez prometió en campaña electoral que el martes realizaría una oferta de 150 millones de euros por un jugador de primer nivel. Finalmente, ese jugador parece ser Julián. Pero la postura del Atlético ha sido clara: la rechazan y se remiten a su cláusula, que asciende a casi 500 millones de euros.

A raíz del comunicado del Real Madrid, se habían desatado los rumores que señalaban un 'complot' entre los dos clubes madrileños para subir el precio de Julián con vistas al Barcelona y quedar bien con sus dos aficiones. Por un lado, Florentino cumpliría su promesa electoral. Por otro, el Atlético mostraría una postura fuerte ante una posible salida del delantero argentino. Aún así, estas últimas publicaciones desde el Metropolitano parecen alejarse de esa cordialidad.

Había llamado especialmente la atención que el Real Madrid señale "las buenas relaciones existentes entre ambos clubes", en un comunicado en el que aseguran que el Atlético ha estudiado y valorado la propuesta para, finalmente, rechazarla "remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", algo que desmienten desde el Metropolitano.

Todo ello enmarcado en unos días de tensión entre el Atlético y el Barcelona con Julián como protagonista, que acabaron con varias publicados del club rojiblanco tirando de ironía y asegurando que iban a ofertar por Pedri, Lamine Yamal o Raphinha.