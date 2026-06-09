El Atlético de Madrid traza un plan para el lateral izquierdo

Revolución total en la delantera del Atlético con tres fichajes y 175 millones

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El Atlético de Madrid sigue priorizando el fichaje de un lateral zurdo. Matteo Ruggeri se quedó solo durante el pasado curso, sin competencia en una demarcación en la que dejó algunas dudas al principio, aunque se fue entonando con el paso de las semanas. Marc Cucurella es el gran señalado de Mateu Alemany para reforzar ese costado, pero desde los despachos del Metropolitano no se olvidan de Alejandro Grimaldo.

Lo que sí parece claro es que habrá movimientos en la izquierda. Y no sólo por las incorporaciones, sino también por posibles salidas. Y es que según informa el periodista Matteo Moretto, el Atlético está dispuesto a escuchar ofertas por Matteo Ruggeri. Eso sí, sólo le darían salida cuando tengan firmado un lateral de garantías como sustituto.

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El plan del Atlético de Madrid en el lateral izquierdo

Una operación que no dejaría de ser cuanto menos sorprendente. Ruggeri llegó hace apenas un año procedente de la Atalanta a cambio de 18 millones de euros. Ha disputado nada menos que 47 partidos esta temporada, siendo titular en la gran mayoría y rindiendo a un nivel sobresaliente, por ejemplo, en las dos eliminatorias ante el Barça. Si bien es cierto que destaca más por sus cualidades defensivas que por su proyección ofensiva, también cabe destacar que ha firmado siete asistencias a lo largo de todo el curso, una cifra a tener en cuenta.

Ruggeri tiene contrato hasta 2030 y, según Transfermarkt, un valor de mercado de 28 millones de euros, bastante superior a lo que pagó el Atlético hace un año. En cualquier caso, la citada fuente insiste en que sólo escucharán ofertas por el italiano cuando tengan firmado a su sustituto.

Y en cuanto a ese sustituto, Cucurella sigue siendo el gran favorito. El problema es que el Chelsea pide cerca de 70 millones de euros por su salida, una cifra que desde la capital española no están dispuestos a alcanzar, pues su idea pasaría por pagar un máximo de 50 millones. De ahí que, mientras tanto, surjan otras alternativas como la de Grimaldo, que podría salir del Bayer Leverkusen por sólo 10 millones de euros. Dos laterales que, pese a compartir posición, tienen características bastante diferentes.