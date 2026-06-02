El Chelsea marca sus expectativas y el Atlético confía en rebajar, y mucho, esa cifra

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Marc Cucurella está llamado a ser uno de los nombres propios del mercado de fichajes. El lateral está concentrado con España para disputar el Mundial 2026, para el que además se postula como titular en los planes de Luis de la Fuente. Mientras tanto, su futuro está en el aire. Tiene contrato con el Chelsea FC hasta 2029, pero desde Inglaterra insisten en su deseo de salir y regresar al fútbol español.

Es ahí donde aparece el Atlético de Madrid, uno de los clubes que más interés ha mostrado por su incorporación. Desde el Metropolitano han señalado a Cucurella como una de las grandes prioridades para reforzar la línea defensiva, incompleta en su costado zurdo pese a la incorporación hace sólo un año de Matteo Ruggeri, quien no cuenta con competencia por la titularidad.

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El precio del fichaje de Marc Cucurella por el Atlético de Madrid

Eso sí, desde Londres no están dispuestos a facilitar su marcha. Primero, porque tiene contrato hasta 2029, por lo que no están obligados a buscarle una salida antes de marcharse gratis. Y segundo, porque se trata de un jugador importante en el equipo blue, llamado a seguir teniendo protagonismo como titular con Xabi Alonso en el banquillo.

Según informa Talk Sports, la idea del Chelsea es pedir 70 millones de euros por el fichaje de Cucurella, sea al Atlético o a cualquier otro club que se muestre interesado en su incorporación. Una cifra que, por contra, desde el Metropolitano consideran demasiado alta. De hecho, el mismo medio apunta que el Atlético pretende pagar menos de 50 millones por el internacional español.

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La idea del club rojiblanco pasaría por "iniciar conversaciones con el Chelsea" las próximas semanas, antes incluso de que acabe el Mundial. La citada fuente señala, además, que "ya están en marcha las negociaciones con el jugador" para valorar los términos personales de la operación. Eso sí, de momento hay 20 millones de diferencia entre lo que pretenden desde Londres y las cifras que planean ofrecer desde el Metropolitano.