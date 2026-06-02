El doble plan del Atlético de Madrid con Marcos Llorente tras el Mundial

El lateral acaba contrato, pero seguirá ligado al club rojiblanco y ascenderá dentro de la plantilla

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Marcos Llorente será uno de los representantes del Atlético de Madrid en el Mundial 2026. El madrileño, afianzado ya como lateral diestro y con capacidad para ocupar distintas zonas del campo, se postula como titular en la selección española de cara a la que, probablemente, será su última gran cita a nivel internacional. Luego le tocará volver al Metropolitano con asuntos pendientes, pues acaba contrato en 2027.

Pese a que ha desvelado en más de una ocasión que no tardará demasiado en retirarse, Marcos también ha confesado que su deseo es renovar su contrato y retirarse en el Atlético. Es decir, que no tiene intención de cambiar de aires en los próximos meses y, a sus 31 años, tampoco planea aún colgar las botas. Su condición física le avala y actualmente se encuentra, quizás, en el mejor momento de su carrera.

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El plan del Atlético de Madrid con Marcos Llorente

La dirección deportiva, con Mateu Alemany a la cabeza, lo tiene claro: Llorente renovará su contrato. No hay prisas por ninguna de las dos partes, pues el club le quiere ampliar su vinculación y el jugador quiere quedarse. Todo se dará después del Mundial, probablemente también después de sus vacaciones y antes de incorporarse a la pretemporada rojiblanca.

La idea del Atlético no es sólo la de renovar su contrato, sino que va más allá. Según informa el diario Marca, Marcos Llorente se convertirá en uno de los capitanes del equipo rojiblanco, dando un salto sustancial dentro del vestuario y convirtiéndose en un referente para el resto de compañeros.

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Koke seguirá siendo el primer capitán. Y Oblak, en caso de seguir, será el segundo. A partir de ahí, habrá que valorar qué sucede con Giménez, que era el tercero, mientras que Griezmann, el cuarto, ya ha confirmado su marcha. Así pues, todo apunta a que Llorente se convertirá en uno de los tres o cuatro capitanes del Atlético el próximo curso después de renovar su contrato, previsiblemente, por dos temporadas más.