Celia Pérez 26 MAR 2026 - 09:15h.

El futbolista habla de su situación en el Atlético de Madrid

Cuti Romero se reserva una cláusula especial para el Atlético: precio fijo y opción preferencial

Compartir







Tras el derbi ya en el pasado y no queriendo entrar en más polémicas con el penalti de Carvajal, Marcos Llorente se centra en la selección española. El jugador rojiblanco se encuentra concentrado con España para afrontar los partidos amistoso contra Serbia y Egipto, y desde allí ha concedido una nueva entrevista en la que ha hablado de su situación en el Atlético de Madrid.

A sus 31 años, Llorente pasa por un gran estado de forma, cumpliendo allá donde el Cholo Simeone decida ponerlo. Su contrato termina en 2027, pero en el club rojiblanco quieren cerrar ya una nueva renovación que el futbolista no tiene prisa por firmar. Él ya dijo que no se quiere retirar muy mayor y todo ello lo ha explicado en el diario Sport.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid duda con el fichaje de Cuti Romero y la alternativa apunta a Villarreal

"Tengo claro que quiero estar más años en el Atlético de Madrid. Soy feliz en un sitio donde se me valore y ojalá lleguemos a un acuerdo donde nos valoremos todos y pueda renovar. Nunca he sido tribunero, pero si soy sincero me gustaría retirarme en el Atlético de Madrid", apuntó al ser preguntado por su renovación por el conjunto rojiblanco.

Va más allá y pone fecha límite a su retirada, explicando los motivos que le llevan a ello: "De los 35 no creo que pase". "Por muchas cosas. Siempre hablo de la balanza. Al final siempre las pongo en cada situación de la vida y creo que a los 35 años no me compensará hacia el fútbol y sí hacia la vida. Es lo que siento y creo ahora. Luego la vida da muchas vueltas, pero no creo que dure más de 35 años con este deporte", apuntó.

PUEDE INTERESARTE En Turquía sitúan a Giménez en el Fenerbahçe a la espera de un movimiento clave en el Atlético

En cualquier caso, el centrocampista aún tiene contrato hasta junio de 2027. Para entonces tendrá 32 años, una edad propicia para seguir compitiendo. La idea del Atlético pasaría por ofrecerle una renovación, pero todo dependerá de la opinión del futbolista sobre su futuro a corto plazo.