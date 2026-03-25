El Atlético de Madrid duda con el fichaje de Cuti Romero y la alternativa apunta a Villarreal

La dirección deportiva no ve claro ofrecer más de 30 millones por el defensa del Tottenham y perfila distintas alternativas

Las cinco salidas que maneja el Atlético de Madrid para el próximo verano

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La dirección deportiva del Atlético de Madrid ya mira al próximo verano. Un verano que estará marcado por la salida de Antoine Griezmann y por la necesidad de fichar en el centro del campo y en la línea defensiva, sobre todo si se producen salidas como las de Giménez o Lenglet. Ahí, el Cuti Romero era uno de los grandes favoritos para recalar en el cuadro rojiblanco, pero en las oficinas del Metropolitano hay ciertas dudas con su incorporación.

Según informa Sky Sports, en el Atlético "no están del todo convencidos" con el fichaje de Cristian Romero. Entre otras cosas, porque consideran que las exigencias económicas del Tottenham son demasiado elevadas. De hecho, señalan que el club rojiblanco no estaría dispuesto a ofrecer más de 30 millones de euros por el argentino, una cifra muy inferior a la que se manejó el pasado verano cuando intentaron firmarle.

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El Atlético de Madrid, de Cuti Romero a Pau Navarro

Ante esa situación, empieza a surgir nombres de cara a posibles alternativas. Entre ellas está Pau Navarro, central del Villarreal CF que, según informa Diario As, encajaría en el perfil que buscan desde la dirección deportiva colchonera. La intención pasaría por realizar una operación similar a la de Marc Pubill, incorporando a un futbolista con un perfil algo más bajo pero con potencial para convertirse en un central de élite.

Pau Navarro tiene contrato con el Villarreal hasta 2030, por lo que la operación pasaría por negociar con el cuadro groguet. Al igual que Pubill, se trata de un defensa polivalente que puede jugar tanto de lateral diestro como en el eje de la zaga. De hecho, ha disputado 17 encuentros en LaLiga en las dos demarcaciones: ocho como lateral y nueve como central.

Además, la misma fuente señala que otro de los nombres que gusta en el Metropolitano es el de Mario Gila, que milita actualmente en la Lazio y salió de la cantera del Real Madrid. Dos nombres que parecen marcar un camino: la idea del Atlético es repetir la 'operación Pubill'.