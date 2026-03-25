Análisis completo de toda la plantilla para la próxima temporada

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El Atlético de Madrid ya mira al próximo mercado de fichajes consciente de las necesidades que tiene la plantilla de Diego Pablo Simeone. Un verano en el que se esperan varios movimientos, no en forma de revolución pero sí con el objetivo de reforzar un equipo con déficits evidentes. A la espera de novedades en el apartado de altas y bajas, hay al menos cinco jugadores que parecen estar en la rampa de salida.

La primera marcha ya está confirmada: Antoine Griezmann. El Atlético ya ha anunciado un acuerdo con el Orlando City para la marcha del galo el próximo verano, por lo que despedirán a una de sus grandes leyendas en el último partido liguero en casa, el 17 de mayo ante el Girona.

Las posibles salidas del Atlético de Madrid: portería y defensa

En la portería parece poco probable que se produzcan movimientos. Oblak tiene contrato hasta 2028 y Musso ha respondido de manera sobresaliente cada vez que le ha tocado jugar.

En defensa, en cambio, sí que se avecinan novedades. Clément Lenglet, José María Giménez y Robin Le Normand podrían marcharse el próximo verano. El galo firmó un sorprendente contrato hasta 2028 con la entidad rojiblanca el pasado mes de junio, pero su papel está siendo testimonial y es el quinto central en la línea de rotación, lo que invita a pensar en un adiós. En cuanto a Giménez, también tiene contrato hasta 2028, pero su continuidad no está demasiado clara, más aún tras sus últimas actuaciones sobre el terreno de juego. Y respecto a Le Normand, si bien es cierto que es el tercer central en la línea de rotación y tiene contrato hasta 2029, su bajón de nivel durante los últimos meses ha sido más que evidente, pero tiene buen cartel y podría dejar algo de dinero en las arcas rojiblancas.

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Entre estos tres centrales, la lógica invita a pensar en al menos dos salidas, ya que Pubill y Hancko son fijos. En los laterales, Nahuel Molina y Ruggeri han alternado luces y sombras durante todo el curso. El italiano más afianzado en el once, condicionado también por la falta de competencia en esa demarcación, que Mateu Alemany deberá reforzar en verano.

Fichajes y salidas en el centro del campo del Atlético

En la medular hay una evidencia: el Atlético necesita fichar un '5'. Y esa necesidad lleva demasiado tiempo arrastrándose en el tiempo. Obed Vargas está llamado a salir en calidad de cedido, pues apenas ha jugado 138 minutos desde su llegada en enero y necesita 'cocinarse' en el fútbol europeo. Rodrigo Mendoza ha jugado algo más y tiene más opciones de continuar en la plantilla con un rol secundario.

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Koke acaba contrato, pero ha tenido un papel más que importante durante todo el curso. Unido al déficit en la medular, podría renovar por una temporada más. Johnny Cardoso llegó el pasado verano y pese a las dificultades iniciales, está creciendo partido a partido. Pablo Barrios es fijo, al igual que Marcos Llorente o un recién renovado Giuliano Simeone, y Baena está llamado a dar un paso adelante el próximo curso. Con Nico González el plan parece claro: no forzar la cláusula de compra obligatoria, pero negociar con la Juventus para su continuidad.

Thiago Almada es otro de los que está en la rampa de salida. El argentino no ha conseguido convencer y ha ido de más a menos durante toda la temporada, con unas últimas actuaciones que han sido realmente preocupantes. Ya estuvo cerca de salir en enero y la situación podría repetirse en verano.

El sustituto de Griezmann y la incógnita de Julián Álvarez

Griezmann se va del Atlético. Y la gran duda es quién será su sustituto. Lookman es fijo para el próximo año y con Julián Álvarez y Sorloth hay ciertas dudas. En principio, el club cuenta con ellos para el proyecto del curso venidero, pero todo dependerá de las intenciones de los dos futbolistas de posibles ofertas que lleguen al Metropolitano.