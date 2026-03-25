Mbappé jugó 12 partidos y 80 días lesionado tras el error del Real Madrid

La lesión de rodilla se produjo el 7 de diciembre y no paró por completo hasta el 25 de febrero

Primer palo de Álvaro Arbeloa a Gonzalo García

Compartir







El 'caso Kylian Mbappé' sigue dando mucho de qué hablar. La polémica se ha destapado en Francia durante las últimas horas, anunciando que los servicios médicos del Real Madrid se equivocaron de rodilla a la hora de diagnosticar la lesión del delantero, que acabó marchándose a París en busca del veredicto de un especialista de su confianza. Ese error, flagrante por parte del cuadro blanco, provocó un "enfado monumental" del propio jugador, que llegó a jugar 12 partidos y casi 80 días lesionado.

La intrahistoria de la lesión de Mbappé no deja muy bien parado a los servicios médicos del club. Según señala el diario Marca, la lesión se produjo el pasado 7 de diciembre en el partido ante el Celta. Unos días más tarde, fue suplente ante el Manchester City en la Champions League, pero el fin de semana posterior volvió a jugar.

PUEDE INTERESARTE El veredicto del CTA sobre la expulsión de Fede Valverde en el Real Madrid - Atlético

El galo se perdió algunos partidos en esos días posteriores a la lesión, pero no paró por completo hasta el 25 de febrero, cuando se quedó fuera de la convocatoria para jugar la vuelta de Champions ante el Benfica, y no hubo parte médico hasta el 2 de marzo. Es decir, que jugó cerca de 80 días lesionado y un total de 12 partidos arrastrando problemas de rodilla.

Cuántos partidos jugó Mbappé con lesión de rodilla

Durante ese tiempo, se quedó en el banquillo en el mencionado duelo ante el City en diciembre y en otro liguero ante la Real Sociedad en febrero, además de quedarse fuera de la convocatoria en los encuentros ante el Betis, frente al Albacete y en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético.

Entre medias, no sólo jugó 12 partidos, sino que fue titular y completó los 90 minutos en 11 de ellos. Todos a excepción de la final de la Supercopa de España, a la que salió en el 76' pese a que seguía arrastrando esos problemas de rodilla.

Tal y como han adelantado desde Francia y ha podido confirmar ElDesmarque, Mbappé notó problemas en la rodilla derecha en aquel partido ante el Celta del 7 de diciembre. Los servicios médicos del Real Madrid le realizaron radiografías y no encontraron nada grave en sus articulaciones. Cuando las molestias persistían, acabaron realizando radiografías en las dos rodillas para compararlas... y fue ahí cuando se dieron cuenta del gran error, analizando la rodilla sana y asegurando que estaba en condiciones de competir.

El jugador acabó marchándose a París en busca de un nuevo veredicto médico que confirmó el error del club blanco y por el que acabó parando de forma radical a partir del 25 de febrero, perdiéndose la vuelta europea ante el Benfica, la ida ante el Manchester City y tres jornadas de LaLiga EA Sports. El 2 de marzo, el Real Madrid anunció que Mbappé tenía un "esguince en la rodilla izquierda".