El delantero del Real Madrid vuelve a perder protagonismo

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Gonzalo García vuelve a caer. El delantero del Real Madrid ha recibido durante los últimos días el primer palo de Álvaro Arbeloa desde su llegada al banquillo, volviendo a vivir una situación similar a la que ya sufrió con Xabi Alonso a principio de temporada, cayendo en la línea rotación y perdiendo protagonismo en un momento clave del curso.

Por primera vez desde que llegó Arbeloa, Gonzalo suma dos partidos consecutivos sin jugar ni un solo minuto. Vio todo el derbi desde el banquillo del Santiago Bernabéu y vio todo el partido de vuelta ante el Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium. Sí tuvo minutos en la jornada anterior, cuando partió desde el banquillo en el 63' en un duelo ante el Elche que ya estaba casi sentenciado, pero tampoco tuvo ni un solo minuto en la ida europea ante el City.

La situación de Gonzalo García en el Real Madrid

En el derbi fue la primera vez desde que llegó Arbeloa que no tuvo minutos en un partido de LaLiga. Gonzalo llevaba 16 jornadas consecutivas gozando de oportunidades en el campeonato doméstico, si bien es cierto que sólo había sido titular en cinco ocasiones. La última vez que se quedó sin jugar en un encuentro liguero fue en noviembre, cuando encadenó dos jornadas sin minutos ante Valencia y Rayo, aún con Xabi Alonso en el banquillo. Y entre medias, tampoco jugó ante el Liverpool aquella semana, por lo que fueron tres partidos seguidos sin minutos.

En Europa la situación es distinta: se ha quedado sin jugar en siete de los 12 partidos disputados hasta la fecha. No tuvo minutos en la ida ante el Benfica, fue titular en la vuelta y se quedó inédito en la eliminatoria ante el Manchester City. Sólo ha participado en tres de los nueve últimos duelos europeos.

Gonzalo busco su sitio entre Mbappé, Vinicius y Brahim Díaz

Su rol parecía ganar protagonismo con la llegada de Arbeloa, pero también coincidió con la lesión de Mbappé, la lesión de Rodrygo y el regreso de Brahim Díaz de la Copa África. El malagueño se ha conseguido afianzar en el once blanco junto a Vinicius, mientras que Mbappé ya está recuperado de su lesión, lo que complica aún más su participación en futuras citas.

Su gran irrupción en el Mundial de Clubes del pasado verano también se ha visto algo opacada durante el curso. Suma seis goles y dos asistencias, pero la mitad de esos goles fueron en el mismo partido, pues firmó un hat-trick ante el Betis. Todos los goles han sido en este año 2026, en apenas un mes y medio, pues no ve portería desde el pasado 14 de febrero ante la Real Sociedad. En Champions, además, sigue inédito y todavía no se ha estrenado, siendo la competición europea el mejor ejemplo de la dificultad que tendrá Gonzalo para encontrar minutos de aquí a final de temporada.