Jorge Morán 23 MAR 2026 - 23:46h.

La afición del Real Madrid cantó contra su canterano

Koke no da crédito con Carvajal y Munuera Montero por el penalti a Marcos Llorente: "¿Y el tuyo, Dani?"

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Marcos Llorente fue uno de los nombres propios del derbi en el Bernabéu. El jugador del Atlético, que fue de lo mejor de su equipo ante el Real Madrid, protagonizó una de las jugadas más polémicas del partido. El lateral reconvertido por Simeone sufrió una aparatosa caída contra el terreno de juego después de una entrada de Dani Carvajal que pudo suponer penalti, pero que Munuera Montero no señaló.

Tras ser arrollado por el lateral del Real Madrid, Llorente acabó chocando con su cabeza en el césped del Bernabéu. "Vaya hostia", le decía Marcos a un Koke que vino a interesarse por su compañero mientras Munuera Montero detenía el juego. Y en ese momento, con el rojiblanco tirado doliéndose en el campo, llegó la burla del madridismo.

El cántico del Bernabéu contra Marcos Llorente

Aunque el futbolista español salió de la cantera del Real Madrid, por Chamartín no tienen buena opinión sobre Llorente. Su marcha al máximo rival es algo que no gustó a la afición, que siempre que puede la toma con él. Y en el derbi madrileño de este fin de semana, volvió a ocurrir.

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Después del choque de Marcos con su cabeza en el césped, los aficionados madridistas empezaron a burlarse del rojiblanco. Lo hicieron con un cántico en el que se 'mofaban' del accesorio que usa Llorente y que tan famoso se ha vuelto en los deportistas.

"Ponte las gafas, Llorente ponte las gafas", le empezaron a cantar desde las gradas. Una burla a las gafas de filtro azul con cristal rojo o amarillo que usa el lateral del Atlético y que sirven para reducir la fatiga ocular, mejorar el descanso o incluso la salud.

Hay que recordar que Llorente fue de los primeros futbolistas en usar este tipo de accesorio al que se han unido jugadores de todo el mundo. Incluso se atrevió a crear la marca Aureo Lightstyle, en la que vende este tipo de gafas.