Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 21:35h.

El brasileño consumó su venganza tras la Supercopa de España

El vacile de Simeone a Vinicius Junior en la Supercopa: "Te va a echar Florentino, acuérdate"

Compartir







MadridY Vinicius completó su venganza. El extremo del Real Madrid prolongó su buen estado de forma en el derbi ante el Atlético de Madrid y firmó un doblete clave para tumbar a los colchoneros. El brasileño, extra motivado en este tipo de encuentros, tenía una cuenta pendiente con Diego Pablo Simeone. Y se la devolvió sobre el terreno de juego.

En el pasado mes de enero, atacante y entrenador protagonizaron un enfrentamiento verbal en la Supercopa de España con unas palabras del argentino que calaron en el brasileño: "Te va a echar Florentino, acuérdate". Unos días más tarde, el 'Cholo' Simeone apostó por pedir disculpas al futbolista y a Florentino Pérez: "Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio del otro día. Obviamente no estuve bien y por eso pedir disculpas".

Aunque tal y como han captado las cámaras de El Día Después de Movistar Plus, esas disculpas no enterraron del todo este asunto para Vinicius. Tras confirmar su doblete al Atlético, el atacante merengue se la devolvió a Simeone.

Vinicius responde a Simeone en el Real Madrid - Atlético

"Me iban a vender, me iban a vender". Con estas palabras, acompañadas de gestos y risas, Vinicius respondía dos meses más tarde al entrenador del Atlético de Madrid. Álvaro Arbeloa apostó por sustituir al brasileño en el minuto 87 de partido en detrimento de Álvaro Carreras. Y ahí se produjo el momento en cuestión.

PUEDE INTERESARTE La advertencia al Atlético con la designación de Munuera Montero: no entienden las quejas del Real Madrid

Vinicius, mirando directamente a Diego Pablo Simeone, consumó su venganza. Una respuesta que desconcertó al entrenador colchonero, como se pueden apreciar en las imágenes de la citada fuente. El del pasado domingo en el Santiago Bernabéu no es más que el enésimo capítulo entre dos grandes protagonistas que no dudan en hacer palpables sus diferencias. Y apunta a que no será el último.