Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 19:29h.

Varias bajas confirmadas en ambos conjuntos

Arbeloa admite un "bendito problema" entre Pitarch y Bellingham y pide "una estatua para Rüdiger"

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Real Madrid y Atlético de Madrid se encuentran en el partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS. El derbi madrileño es, sin duda, el partido de más atractivo de la jornada, con dos rivales directos de la parte alta de la tabla. Los de Álvaro Arbeloa no querrán perder la estela del FC Barcelona en la lucha por el liderato, mientras que el conjunto de Diego Pablo Simeone intentará ganar distancia en la tercera plaza ante el Villarreal, que no baja el pistón. En este sentido, ambos técnicos han apostado por unos onces plenamente reconocibles pese a las bajas en las convocatorias. Estas son las alineaciones confirmadas del encuentro.

Por parte del equipo local, el Real Madrid sale con Andryi Lunin en portería. El meta ucraniano estará escoltado por Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, con Dani Carvajal como titular en el lateral derecho y Fran García en el perfil izquierdo.

Ya en el centro del campo, Aurélien Tchouaméni será el pivote, con Fede Valverde, Thiago Pitarch y Arda Güler repartiéndose las alturas en posiciones más adelantadas. Arriba jugará Brahim Díaz acompañando a Vinicius.

De este modo, el once del Real Madrid lo formarán: Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim y Vini

El once del Atlético de Madrid aún no está disponible.