Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 22:20h.

Arbeloa tiene un puzle que resolver para el derbi

Tres novedades importantes para Arbeloa en un Real Madrid con cinco bajas para el derbi

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El Real Madrid, con la moral por las nubes tras vencer al Manchester City en los dos encuentros de octavos de Champions League, busca la guinda antes del parón de selecciones con el derbi ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Una nueva prueba de fuego para Álvaro Arbeloa, esta vez ante Diego Pablo Simeone, con una alineación con cuatro posiciones en duda, entre ellas la presencia desde el inicio de Kylian Mbappé.

El francés ya tuvo unos minutos en el encuentro del Etihad Stadium del pasado martes y demostró estar mejor de los problemas de rodilla que le han dejado fuera de varios partidos en el último tramo de campaña. Con la polémica incluida de la convocatoria de Francia, está por ver si el 10 está para salir de inicio al lado de Vinicius o si, por contra, el técnico salmantino le deja en el banquillo para tenerle fresco de cara al tramo final.

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Brahim Díaz es el jugador que ocuparía esa plaza de Mbappé si finalmente el galo es suplente, tal y como ha hecho el internacional marroquí, recuperado para la causa en estos últimos encuentros. En caso de titularidad de Kylian, el malagueño también podría optar al once peleando con Arda Güler por la plaza que queda libre en el centro del campo ya que Jude Bellingham, en caso de que entre en la lista, sería sólo para unos minutos.

Con Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde y Thiago Pitarch como fijos, queda en el aire una plaza en la medular a pesar de que el turco es el favorito para ocupar esa banda izquierda con el uruguayo por la derecha siguiendo el plan ante el City. La otra opción además de la de Brahim es la titularidad de Camavinga, que ha perdido fuelle en estos últimos partidos.

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En defensa, David Alaba, Raúl Asencio y Álvaro Carreras han demostrado en el entrenamiento de este sábado que están listos para ser de la partida a la espera de ver en qué condiciones. El gallego se disputará un puesto con Fran García en el lateral zurdo para frenar la velocidad de Giuliano Simeone y, ante la resistencia de este, lo normal es que ambos acaben jugando.

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Antonio Rüdiger y Dean Huijsen están asentados en el eje de la zaga y, con Andriy Lunin en la portería por la lesión de Thibaut Courtois, se abre otra incógnita para Álvaro Arbeloa. Ni Trent Alexander Arnold ni Dani Carvajal han convencido al entrenador merengue como para considerarlos fijos por lo que no se descarta incluso que Asencio, si está al 100%, pueda ocupar esa demarcación.

El posible once del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

XI del Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold / Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras / Fran García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Arda Güler / Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé / Brahim Díaz, Vinicius Jr.