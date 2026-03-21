Simeone da vueltas a un once sin Oblak ni Pubill y con cambios para el derbi ante el Real Madrid

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 22:15h.

Cuatro bajas para el duelo de este domingo en el Bernabéu

Simeone responde al trabajo de Arbeloa en el Real Madrid: "Los resultados hablan por sí solos"

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A nueve puntos del Real Madrid, a trece del liderato del Barcelona y con un margen más que seguro dentro de las plazas de Champions League, el Atlético afronta un derbi de vital importancia en lo emocional y seguir ahondando en la herida abierta del primer derbi, el duro 5-2 del Metropolitano que marcó el corto camino de Xabi Alonso. Ahora el rival es bien distinto, con Álvaro Arbeloa recuperando la confianza de la plantilla, el Cholo Simeone planea un once en el que no puede contar con las bajas de Marc Pubill, Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios.

El guardameta esloveno se ha perdido los últimos dos choques, contra el Getafe y el Tottenham, tras la distensión muscular en el costado sufrida en el entrenamiento del viernes de la semana pasada, mientras que el defensa sí entró en la convocatoria para la visita a Londres, pero no disputó ningún minuto por unas molestias en las costillas.

Ninguno de los dos estará previsiblemente disponible en el derbi de este domingo, en el que ya eran conocidas las bajas tanto de Pablo Barrios, por una lesión muscular, como de Rodrigo Mendoza, por un esguince de tobillo.

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Simeone da vueltas un once con cambios para el derbi

En cuanto al once, en la portería volverá a repetir Juan Musso ante la ausencia del meta esloveno, y la defensa pasa por Le Normand y Giménez, acompañados por Hancko y Llorente. Por delante, Koke vuelve al centro del campo junto a Johnny Cardoso, y las bandas para Giuliano y Lookman o Álex Baena.

En la punta de ataque, Julián Álvarez. Ya superado un tramo de indeterminación, el delantero ha marcado tres goles en los últimos tres partidos, ha participado en nueve tantos (seis como rematador y tres como pasador) en los once compromisos más recientes y, sobre todo, se le ve más fino, más concluyente y más cerca de su dimensión de la pasada campaña o de hace meses. Junto a él Sorloth gana enteros en un puesto que se debate con Griezmann.

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Posible once del Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Johnny Cardoso, Koke, Lookman o Baena; Julián Álvarez y Sorloth o Griezman.