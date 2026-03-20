El motivo que se podría esconder detrás de la camiseta 'retro' del Atlético de Madrid

Miguel Casado 20 MAR 2026 - 19:16h.

Los colchoneros vestirán de azul y blanco en el Sánchez-Pizjuán

El Atlético de Madrid llegará a la final de Copa del Rey con 79 horas menos de descanso que la Real Sociedad

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38 equipos de LALIGA presentaron este jueves en la 'Madrid Fashion Week' las camisetas vintage que vestirán en la jornada retro de la competición. Durante la 31ª fecha del calendario liguero de Primera División -y la 35ª de LALIGA Hypermotion-, nuestro fútbol retrocederá unos cuantos años y los jugadores lucirán elásticas propias de otro tiempo.

No lo harán el FC Barcelona, Real Madrid, Getafe y Rayo Vallecano, equipos que no han participado en esta iniciativa, y otros como el Atlético de Madrid han apostado por diseños utilizados recientemente.

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Esto ha generado mucho revuelo. Y es que en el caso de los colchoneros, las oportunidades para deleitarse con uno de los muchos y muy bonitos estilos que se han vestido a lo largo de los más 120 años de historia, se han desaprovechado al rescatar la camiseta que se utilizó, precisamente, para celebrar ese aniversario.

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Los motivos de la camiseta retro del Atlético de Madrid

Los pupilos del Cholo vestirán en el Ramón Sánchez Pizjuán la camiseta azul y blanca que ya sacaron hace dos temporadas. Pero esto tiene un motivo, tal y como ha apuntado la cuenta de X AtleticoPlay.

Por un lado, se trata de una cuestión logística. "Es literalmente imposible. La cadena de producción de Nike no permite improvisar una camiseta en poco más de un mes", decía.

Pero el segundo señala directamente a uno de los años venideros: "El Atleti considera que no es el momento adecuado, porque está preparando un 'camisetón' para abril de 2028, para conmemorar el 125 aniversario del club".

"La bala retro no la podemos quemar ahora, sino que hay que esperar al momento histórico adecuado", insiste la cuenta en X. Y aunque todo sea tal y como cuentan, no cabe duda que una camiseta retro, habría triunfado, seguro, entre los aficionados rojiblancos. Y más en la antesala de la final de la Copa del Rey.