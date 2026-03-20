Kinsky vuelve a la titularidad del Tottenham una semana después de sus errores en el Metropolitano

Miguel Casado 20 MAR 2026 - 18:13h.

Vicario tendrá que pasar por quirófano

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Tottenham en la vuelta de octavos: Musso y Julián Álvarez, los mejores

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Apenas un par de días después de que el Tottenham Hotspur cayese eliminado de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, uno de los protagonistas de la eliminatoria, Antonio Kinsky, vuelve a ser noticia.

Y es que su compañero y portero habitual, Guglielmo Vicario, será operado la próxima semana de una hernia que le mantendrá apartado de los terrenos de juego alrededor de un mes, por lo que el checo volverá a ser titular.

Kinsky quedó enormemente señalado en el partido de ida de los octavos de final, pues en el Metropolitano cometió dos errores graves en los primeros minutos del partido ante el Atleti que le costaron dos goles a su equipo. Eso, sumado a otro fallo de la defensa, provocó que los de Simeone se pusiesen 3-0 en apenas cuarto de hora e Igor Tudor, entrenador de los Spurs, sustituyó al portero de manera inmediata.

Los partidos que se perderá Vicario con el Tottenham

El '31' del conjunto británico se sentó en el banquillo de los dos siguientes partidos del Tottenham, tal y como hará este fin de semana ante el Nottingham Forest. Pero tras el partido de la Premier y el parón de selecciones, tiene la oportunidad de volver a colocarse bajo los palos.

Los londinenses programaron la intervención de Vicario para la semana que viene para aprovechar la ventana FIFA y que el italiano se pierda los menos partidos posibles. En las cuatro semanas -como mínimo-, que estará en la enfermería, se perderá casi con total seguridad los encuentros ante el Sunderland y Brighton & Holve Albion, pero podría reaparecer para la visita a los Wolves el fin de semana del 25 de abril.

Kinsky tan solo ha jugado 197 minutos en lo que va de temporada, en la victoria ante el Doncaster Rovers y la derrota con el Newcastle en la Carabao Cup, además del partido en la capital de España ya mencionado.